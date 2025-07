Waelti rsi.ch

Mancano meno di 24 ore all'esordio europeo della Svizzera, impegnata mercoledì alle 21h00 contro la Norvegia.

Le elvetiche avranno a disposizione anche la capitana Lia Waelti, recuperata in extremis: «Mai avrei pensato che la Svizzera avrebbe potuto ospitare un evento simile, speriamo sia da traino per il movimento».

Le fa eco Pia Sundhage: «Domani sarà più di una partita».

Come battere le scandinave?«Dovremo essere compatte a centrocampo ma con una mentalità offensiva per mettere in difficoltà la loro difesa, capendo quando rischiare e quando no», ha concluso la svedese.