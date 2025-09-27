Fra alcolismo e insicurezzeWayne Rooney: «Bevevo per giorni, senza mia moglie sarei morto»
27.9.2025 - 10:31
Wayne Rooney, ex attaccante della Nazionale inglese, condivide la sua esperienza personale nel podcast di Rio Ferdinand, rivelando come sua moglie Coleen lo abbia aiutato a superare le difficoltà legate all'alcol.
«Se non fosse stato per lei, credo che non sarei qui oggi». È una confessione struggente quella che Wayne Rooney, noto ex attaccante del Manchester United e della Nazionale inglese, ha rivelato nel podcast «Rio Ferdinand Presents».
L'ex calciatore, oggi 39enne, ha raccontato di come la moglie Coleen sia stata una figura fondamentale nel gestire i suoi problemi con l'alcol, in quanto è stata proprio lei a mantenerlo sulla strada giusta: «Credo che se lei non fosse stata lì, sarei morto».
«Bevevo, segnavo e tornavo a bere»
Come riporta «Adnkronos», l'eccessivo consumo di alcolici ha accompagnato costantemente la carriera di Rooney, che cercava di bilanciare la vita professionale con il desiderio di divertirsi.
«Volevo uscire e godermi la vita con gli amici, ma ho superato il limite», ha spiegato.
«Ci sono stati momenti in cui bevevo per due giorni consecutivi, poi andavo agli allenamenti e nel fine settimana riuscivo comunque a segnare due gol. Ma poi tornavo a bere per altri due giorni».
Rooney ha raccontato al suo ex compagno di squadra come cercasse di nascondere i postumi delle sue bevute con collirio, gomme da masticare e dopobarba, prima di presentarsi agli allenamenti del Manchester United.
Accanto al desiderio di bere e divertirsi, ha sempre provato una dose di insicurezze. «Quando sei un calciatore, vivi in una bolla», ha spiegato l'ex nazionale inglese. «Dovresti essere un macho, che gioca e ha successo. Ma la verità è che molte volte sei vulnerabile».