Silvan Widmer
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Mancano tre giorni all'esordio della Svizzera al Mondiale contro il Qatar.
Silvan Widmer ha analizzato l'avversario: «Dietro concedono parecchio, ma davanti hanno buone individualità».
I qatarioti hanno vinto solo una volta nelle ultime undici partite.
I Mondiali si svolgono dall'11 giugno al 19 luglio in Messico, Canada e Stati Uniti. 48 nazioni si contendono l'ambito titolo di campione del mondo. blue News è presente sul posto per fornirvi le ultime notizie, i retroscena, tutti i gol e i risultati.
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Il 33enne ha un conto in sospeso con i Mondiali: quattro anni fa, ammalato, non giocò l'ottavo contro il Portogallo: «Non sarebbe male ritrovarli».
Il laterale del Mainz così analizza gli ultimi giorni: «Martedì c'era grande qualità e la giusta intensità. Non ho dubbi: il gruppo c'è».
L'obiettivo è passare il turno da primi del girone.