Widmer in allenamento. KEYSTONE

Test di alto livello per la Svizzera: venerdì contro la Germania gli uomini di Widmer vogliono misurare il proprio stato di forma in vista del Mondiale, in una sfida che segna anche il ritorno di Sanches dopo il lungo infortunio.

SwissTXT Swisstxt

La Svizzera affronterà venerdì la Germania in quella che sarà una sfida difficile ma pure indicativa in vista del Mondiale al via il prossimo giugno.

Questo è l'avviso di Widmer che dal ritiro della Nazionale ha spiegato: «Vogliamo capire il nostro livello. È un test più impegnativo rispetto al recente passato, ma siamo pronti. Sarà ovviamente una partita speciale, per noi è molto sentita».

Contro i tedeschi tornerà pure Sanches, che un anno fa si è rotto il crociato al debutto in maglia rossocrociata. «Dovrò lavorare duro per meritarmi il Mondiale», ha detto l'attaccante.