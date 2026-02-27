Posizione
Viene fischiato ogni volta che tocca la palla, perché a quanto pare i canadesi non sopportano affatto i passaggi all’indietro. Ma non deve solo rilanciare le azioni, anzi. Kobel si lancia su ogni pallone e, con le sue parate, trascina la Nazionale alla vittoria nel girone. Il momento clou? La sua parata spettacolare contro Larin, ma era fuorigioco (13'). Sul gol subito non ha avuto alcuna possibilità.
Posizione
Yakin lo schiera a sorpresa contro i veloci canadesi; gioca con coraggio e sfrontatezza in avanti. Con un passaggio lungo e perfetto dà il via al 2-0. Uno o due errori di posizionamento sono comprensibili per chi debutta nella formazione titolare ai Mondiali. Viene sostituito al 75° minuto da Widmer.
Posizione
Il tanto lodato Jonathan David, autore di una tripletta contro il Qatar, non ha alcuna possibilità contro Akanji. Autore di passaggi diagonali precisi, solo sul gol subito (75') si è reso protagonista di un’azione sfortunata.
Posizione
Non ha vita facile contro il possente Larin, ma tiene bene il campo. Calmo e sereno. Un intervento mostruoso al 68'. Ottima la sua prestazione.
Posizione
Difensore
Ricardo Rodriguez
La sua quindicesima partita ai Mondiali. Con un passaggio da sogno di destro (!) per Embolo, crea la prima grande occasione per la Svizzera. Ha la partita sotto controllo, salvo pochissime eccezioni.
Posizione
Centrocampista
Granit Xhaka
Appena entra in campo, il capitano viene subito pressato. Commette quindi uno o due passaggi sbagliati. Riceve un cartellino giallo per aver calciato un avversario, dopo che lo stesso gli aveva rubato la palla dai piedi prima del calcio di punizione. Non è certo stata la sua migliore prestazione, ma altri hanno colmato il vuoto.
Posizione
Centrocampista
Remo Freuler
I canadesi, molto aggressivi, non gli rendono la vita facile. Corre, copre gli spazi e affronta un duello dopo l’altro. È praticamente sempre in movimento.
Posizione
Centrocampista
Djibril Sow
Per la prima volta in questa Coppa del Mondo nella formazione titolare. Veloce in partenza, dinamico, presente. Ricompensa ampiamente la fiducia riposta in lui da Yakin. Aebischer lo sostituisce al 75’.
Posizione
Ha la sfortuna di vedere il suo tiro respinto dalla spalla di un canadese all'11esimo. Nella seconda frazione di gioco, poi diventa incontenibile. Prima offre il fantastico assist per Vargas, poi segna il 2 a 0. Terzo gol in Coppa del Mondo per il giovane calciatore. Sostituito all’85’. Come già contro la Bosnia, viene premiato come «Player of the Match».
Posizione
Contro i canadesi, fisicamente molto forti, ha vita dura. È costretto spesso a commettere falli per difendersi. Poi segna con freddezza l'1 a 0 (46').
Posizione
Spreca una grande occasione dopo un passaggio da sogno di Rodriguez (11'). Viene trattenuto e spintonato, ma resiste. È davvero impressionante come riesca sempre a crearsi spazi. Serve un assist perfetto per il 2-0 di Manzambi. Esce dal campo all'85esimo.
Giocatori subentrati
Posizione
Al 75° minuto, al posto di Jaquez
Silvan Widmer
Troppo breve la sua apparizione per poter esprimere un giudizio.
Posizione
Al 75° minuto, al posto di Sow
Michel Aebischer
Tropp breve la sua apparizione per poter esprimere un giudizio.
Posizione
All'80° minuto al posto di Vargas
Dan Ndoye
Troppo breve la sua apparizione per poter esprimere un giudizio.
Posizione
All'84° minuto, al posto di Embolo
Cedric Itten
Troppo breve la sua apparizione per poter esprimere un giudizio.
Posizione
All'84° minuto al posto di Manzambi
Christian Fassnacht
Troppo breve la sua apparizione per poter esprimere un giudizio.