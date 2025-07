Non solo la squadra maschile, William vola a Zurigo per sostenere anche la Nazionale dei Tre Leoni femminile. Keystone

Il principe William arriva oggi a Zurigo per tifare l'Inghilterra femminile contro i Paesi Bassi agli Europei 2025, in quella che sarà la seconda visita reale in Svizzera in pochi giorni.

Hai fretta? blue News riassume per te William assisterà oggi allo stadio Letzigrund al match tra Inghilterra e Paesi Bassi, dopo aver recentemente incoraggiato la Nazionale femminile inglese al centro tecnico di St. George’s Park.

Il principe, grande appassionato di calcio e presidente onorario della FA, viaggia da solo senza Kate, mentre non è noto se sia accompagnato dai figli.

La sua presenza segue quella della regina Máxima, che nel week end ha tifato l'Olanda a Lucerna, portando fortuna alla squadra. Mostra di più

Il principe William, grande appassionato di calcio e presidente onorario della Football Association (FA), è atteso oggi a Zurigo per seguire da vicino la sfida tra Inghilterra e Paesi Bassi, valida per la fase a gironi del Campionato europeo femminile 2025.

Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico «The Mirror», il futuro re assisterà all'incontro che si disputerà allo stadio Letzigrund alle 18h00.

William ha recentemente fatto visita alla nazionale femminile inglese presso il centro sportivo di St. George’s Park, dove ha augurato buona fortuna alle giocatrici in vista dell'Europeo e si è perfino cimentato nella personalizzazione delle maglie.

Come già anticipato da «The Sun» lo scorso giugno, il principe aveva espresso il desiderio di presenziare ad almeno una partita della fase a gironi. Un portavoce aveva dichiarato: «È entusiasta all’idea di supportare la squadra e augura loro il meglio per il torneo».

Il dopo Macron

La visita in Svizzera avviene poco dopo il termine del viaggio ufficiale del presidente francese Emmanuel Macron nel Regno Unito.

Stando ai media britannici, il principe William sarà da solo: la principessa Kate resterà in Inghilterra, mentre non è noto se i figli lo accompagneranno.

È certo però che l'amore per il calcio scorre anche nelle vene del primogenito George, che in passato ha già seguito diversi match accanto al padre soprattutto dell'Aston Villa.

La seconda visita reale in pochi giorni

La presenza del principe del Galles segna la seconda visita reale in Svizzera nel giro di pochi giorni.

Lo scorso week end, la regina Máxima dei Paesi Bassi, insieme alla figlia 18enne Ariane, era infatti presente a Lucerna per sostenere la nazionale olandese, che ha battuto il Galles 3-0.

Il loro tifo si era rivelato un vero talismano per la squadra, ma - secondo quanto riferito - la sovrana non è attesa oggi sugli spalti.

Il Principe William durante PSG-Aston Villa