  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Super League Il Winterthur esonera Uli Forte

Swisstxt

20.10.2025 - 22:08

Uli Forte
Uli Forte
KEY

Il Winterthur ha deciso di esonerare Uli Forte e di affidare ad interim la squadra ai suoi assistenti Luigi De Donno e Dario Zuffi in attesa di un nuovo condottiero chiamato al miracolo con una squadra sfiduciata e già con 6 lunghezze di ritardo dalla penultima.

SwissTXT

20.10.2025, 22:08

20.10.2025, 22:11

Il 51enne non è riuscito quindi a completare un anno solare sulla panchina degli zurighesi, che aveva raccolto nella pausa invernale dello scorso campionato per portarli alla salvezza.

In questa stagione la formazione biancorossa ha raccolto solo 2 punti, incassando ben 28 reti nelle nove partite disputate finora.

I più letti

Mogol svela tutti i segreti di Lucio Battisti: tra musica, libertà e polemiche
Rolex fa piazza pulita: i rivenditori indipendenti di orologi devono sparire
La sbalorditiva signora Grabow, vincitrice dell'Ironman delle Hawaii a... 80 anni
A soli 32 anni questo ucraino si gode la pensione in Thailandia: ecco come ci è riuscito
Ecco perché alcuni visitatori si sono sentiti male dopo la Sagra dell'Uva di Mendrisio

Video correlati

Getafe - Real Madrid 0-1

Getafe - Real Madrid 0-1

LALIGA | 9ème journée | Saison 25/26

19.10.2025

Lucerna – Lausanne-Sport 2:2

Lucerna – Lausanne-Sport 2:2

Super League | 9° turno | stagione 25/26

19.10.2025

YB – San Gallo 1:2

YB – San Gallo 1:2

Super League | 9° turno | stagione 25/26

19.10.2025

Getafe - Real Madrid 0-1

Getafe - Real Madrid 0-1

Lucerna – Lausanne-Sport 2:2

Lucerna – Lausanne-Sport 2:2

YB – San Gallo 1:2

YB – San Gallo 1:2

Più video

Altre notizie

Calcio. Appena 11 reti in Serie A

CalcioAppena 11 reti in Serie A

Calcio. Il Marocco batte l'Argentina e vince i Mondiali U20

CalcioIl Marocco batte l'Argentina e vince i Mondiali U20

Verso i Mondiali. Graham Potter nuovo allenatore della Svezia

Verso i MondialiGraham Potter nuovo allenatore della Svezia