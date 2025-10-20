Uli Forte KEY

Il Winterthur ha deciso di esonerare Uli Forte e di affidare ad interim la squadra ai suoi assistenti Luigi De Donno e Dario Zuffi in attesa di un nuovo condottiero chiamato al miracolo con una squadra sfiduciata e già con 6 lunghezze di ritardo dalla penultima.

Il 51enne non è riuscito quindi a completare un anno solare sulla panchina degli zurighesi, che aveva raccolto nella pausa invernale dello scorso campionato per portarli alla salvezza.

In questa stagione la formazione biancorossa ha raccolto solo 2 punti, incassando ben 28 reti nelle nove partite disputate finora.