Servette in festa Imago

Il Servette ha conquistato il suo terzo titolo di Women's Super League battendo lo Young Boys 2-0 nella finale di ritorno.

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Le ginevrine, già in vantaggio 2-1 dall'andata, hanno dominato la sfida allo Stade de Genève.

Magdalena Izabela Sobal ha aperto le marcature al secondo minuto. Paula Serrano ha raddoppiato al 17esimo, spianando la strada verso il trionfo.

Per il Servette è il terzo trofeo in sei anni. Le romande hanno dominato sia la stagione regolare sia i playoff, confermandosi la squadra più forte del campionato, con 58 reti fatte in 24 incontri e solo 7 subite.