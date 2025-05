Xabi Alonso Imago

Salutato Carlo Ancelotti sabato sera, dopo il 2-0 sulla Real Sociedad nell’ultimo match di campionato, in casa Real Madrid si è ufficialmente aperto un nuovo capitolo.

Senza sorprese, è Xabi Alonso l’erede del 65enne italiano: già leggenda dei Blancos (con i quali aveva giocato in 236 occasioni), l’ex tecnico del Bayer farà ritorno al Bernabeu in qualità di allenatore, dopo aver mosso i primi passi da mister proprio nelle giovanili madrilene (2018-19). Il primo, vero obiettivo del 43enne, che ha firmato un contratto triennale, sarà il Mondiale per Club.