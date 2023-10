Xhaka e Shaqiri KEY

Granit Xhaka domenica a San Gallo contro la Bielorussia, a meno di clamorose sorprese, raggiungerà Heinz Hermann a quota 118 presenze in vetta alla classifica dei giocatori con più apparizioni in maglia rossocrociata.

Un bel traguardo per il capitano, che a 31 anni ha la possibilità di accumulare ancora diversi gettoni. In agguato alle sue spalle ci sono però Xherdan Shaqiri (116) e Ricardo Rodriguez (110). Il 32enne dei Chicago Fire è ancora in corsa anche per la corona dei bomber: nelle sue 116 presenze XS23 ha infatti siglato 28 reti, 14 in meno del recordman Alex Frei.

Swisstxt