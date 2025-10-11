KEYSTONE

La Svizzera vince anche la sua terza partita nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo. Tuttavia, anche la squadra di Murat Yakin ha avuto molta fortuna nella vittoria per 2-0 in Svezia. I giocatori della Nati nella critica individuale.

Voto: 4.5 Gol Gregor Kobel

Gli svedesi creano un totale di cinque mega-occasioni, ma non riescono a segnare - Kobel non deve intervenire una volta e non riesce quindi a distinguersi. Per Kobel è il quarto clean sheet consecutivo con la nazionale.

Nota: 4.5 Difesa Silvan Widmer

La sua mancanza di allenamento si nota all'inizio, ma poi entra meglio in partita. Corre su e giù per la fascia destra fino a quando non ne può più e deve essere sostituito al 72°.

Voto: 4 Difesa Manuel Akanji

Il capo della difesa, normalmente freddo, manca di concentrazione? Dopo pochi secondi commette un terribile errore, che per fortuna non porta alla rete. Quando gli svedesi fanno un meraviglioso break e Isak colpisce il palo, Akanji si limita a guardare.

Poco prima dell'intervallo, è troppo ingenuo nel placcaggio su Isak, ma ancora una volta, la Svizzera è fortunata che Bergvall non colpisca a porta vuota.

Dopo l'intervallo il terzino dell'Inter riceve un cartellino giallo per proteste e nella fase finale si lascia scuotere troppo facilmente. Akanji può fare meglio, ma ottiene un voto sufficiente.

Voto: 5 Difesa Nico Elvedi

Calmo, forte nei duelli, freddo. Irriconoscibile rispetto alle sue prestazioni dell'anno scorso in Nations League. Il miglior difensore svizzero della serata.

Voto: 4.5 Difesa Ricardo Rodriguez

Più coinvolto nell'attacco rispetto alle partite di settembre, ha creato qualche occasione. Tuttavia, Rodriguez ha faticato a gestire le veloci incursioni degli svedesi. Una partita solida da parte del veterano.

Voto: 5.5 Centrocampo Granit Xhaka

Cerca sempre il passaggio diretto al centro. Di conseguenza, la sua percentuale di passaggi sbagliati è un po' più alta che in passato, ma quando il pallone arriva, diventa subito una vera minaccia.

Il capitano conquista molti palloni e mantiene sempre il sangue freddo, anche in situazioni difficili. Si prende la responsabilità del rigore e diventa il match-winner.

Nota: 5.5 Centrocampo Remo Freuler

Freuler l'estintore. Deve compiere due salvataggi da ultimo uomo, ma lo fa brillantemente. La sua coordinazione con Xhaka a centrocampo è eccellente, come al solito. Si fa trovare ovunque e fornisce anche l'assist per il 2-0.

Nota: 4 Centrocampo Fabian Rieder

Nel primo tempo la sua partita passa quasi inosservata. Non riesce quasi a lasciare il segno. Le cose migliorano dopo la pausa, fino alla sostituzione, al 59'.

Voto: 5 Sturm Dan Ndoye

Ci mette un po' a entrare in gioco, ma più la partita va avanti, più Ndoye diventa forte. Ha creato diverse buone occasioni per gli svizzeri, tra cui l'azione che ha portato al rigore e all'1:0.

Nota: 5 Attaccante Breel Embolo

Embolo è pericoloso tre volte nei primi quattro minuti. La migliore occasione l'ha persa dopo un calcio d'angolo, quando ha colpito il palo da distanza ravvicinata.

Successivamente si è trovato più volte in buone posizioni di rifinitura, ma la fortuna non è stata dalla sua parte. Il centravanti conquista molti palloni - come prima del 2:0. Ma il suo compito principale è quello di fare gol. È un peccato che non riesca a raccogliere i frutti di tanto lavoro.

Nota: 4.5 Attaccante Ruben Vargas

Si muove sulla fascia destra e crea ripetutamente problemi agli svedesi. Tuttavia, questa sera gli è mancata la consistenza finale.

Sostituto

Nota: 5 Dal 59° minuto per Rieder Djibril Sow

È la sua prima apparizione in questa qualificazione alla Coppa del Mondo ed entra subito in partita. Tre minuti dopo essere entrato come sostituto ha guadagnato un calcio di rigore, trasformato poi dal capitano per l'1 a 0. Rafforza il centrocampo con la sua fisicità.

Nota: – Dal 73° minuto per Widmer Luca Jaquez

Il 22enne fa il suo debutto internazionale e aiuta nella posizione poco familiare di terzino destro. Fa un lavoro discreto. Un'uscita troppo breve per un voto.

Voto: – Dall'83° minuto per Vargas Johan Manzambi

In forma da settimane, entra in campo solo nei minuti finali. Tuttavia, il 19enne non ci mette molto ad attirare l'attenzione su di sé. Con una forte azione individuale, decide la partita nel tempo supplementare. Un'uscita troppo breve per una valutazione.