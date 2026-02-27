La Germania? Già sull’aereo di ritorno! I Paesi Bassi? Anche loro sono già in viaggio verso le vacanze! I sedicesimi di finale della Coppa del Mondo 2026 sono appena iniziati, ma sono già ricchi di sorprese. C’è da preoccuparsi in vista della partita tra Svizzera e Algeria di venerdì mattina alle 05:00?

«Anche se la Svizzera rimane la favorita, su questo non c’è alcun dubbio, avrei chiaramente preferito un altro avversario», dichiara Carlos Varela, ex calciatore del Basilea e Young Boys ora opinionista di blue Sport.

«L’Algeria può chiaramente battere la Svizzera perché metterà in campo un gioco fisico che nessun’altra squadra ha esibito agli elvetici in questo torneo fino a ora».

«Che si tratti del Qatar, della Bosnia o del Canada, nessun avversario della Svizzera ha mai reso la partita davvero complicata, proponendo quel gioco un po' subdolo che la può mettere in difficoltà», prosegue l'ex bomber.

Il 48enne va poi dritto al punto, indicando dove, a suo avviso, si deciderà la partita: «Giocatori come Bentaleb a centrocampo o Bensebaini in difesa, si occuperanno sicuramente di Xhaka tra le linee. Sarà davvero una partita a scacchi».

Gli attaccanti algerini possono creare problemi

Varela, che durante la sua carriera ha giocato anche negli Stati Uniti con il DC United, evidenzia un altro aspetto con cui l'Algeria potrebbe mettere in difficoltà la squadra di Murat Yakin.

«In attacco hanno quei tipici attaccanti di bassa statura che possono davvero crearci problemi», sostiene.

Mondiali di calcio 2026 I Mondiali si svolgono dall'11 giugno al 19 luglio in Messico, Canada e Stati Uniti. 48 nazioni si contendono l'ambito titolo di campione del mondo. blue News è presente sul posto per fornirvi le ultime notizie, i retroscena, tutti i gol e i risultati. KEYSTONE

«Di solito la Svizzera gestisce abbastanza bene i giocatori fisicamente imponenti, come quelli inglesi. Non va quasi mai in difficoltà. In questo caso, però, giocatori come Mahrez, Aouar o Gouiri, tutti molto vivaci, potrebbero rivelarsi difficili da contenere, soprattutto per i nostri terzini».

Sebbene i nordafricani sembrino «un po' carenti in difesa», faranno di tutto per ostacolare il gioco della Svizzera. «A mio avviso, l'Algeria si concentrerà soprattutto sul gioco della Nati, e non sul proprio», prevede il nativo di Ginevra.

«Metterà in campo un calcio fisico che potrebbe davvero crearci problemi, perché è proprio questo il tipo di gioco che la Svizzera non gradisce.»

Per l'Algeria, «questo sedicesimo di finale rappresenta un'enorme opportunità – prosegue –. È un'occasione che non vorranno lasciarsi sfuggire. Si sono qualificati, hanno evitato la Spagna».

In altre parole, scenderanno in campo con grande determinazione per sfruttare questa occasione: «Conosciamo lo spirito algerino: è molto fiero e combattivo».

«Sarà una battaglia fisica»

«Non avranno alcuna difficoltà a comportarsi da soldati, a dirsi: "Il regista è Xhaka, gli calpesteremo le caviglie", per poi lanciare i loro attaccanti sulle fasce».

Il 48enne non è particolarmente fiducioso in vista di questa sfida quasi inedita, visto che le due nazionali si sono affrontate soltanto due volte in amichevole, nel 1983 e nel 1986, con due vittorie della Svizzera.

«Avrei avuto meno timori se si fosse trattato di una squadra più forte e più tecnica, contro la quale la Svizzera avrebbe potuto esprimere il proprio gioco. In questo caso, invece, sarà una battaglia fisica!».

Petkovic conosce pregi e difetti della Svizzera

Infine, secondo l'ex calciatore, c'è un altro vantaggio, tutt'altro che trascurabile, per i «Fennecs»: il loro commissario tecnico Vladimir Petkovic è svizzero e conosce perfettamente la Nazionale, che ha allenato dal 2014 al 2021.

«Ci sono ancora otto o nove giocatori che ha allenato quando era ct della Svizzera – spiega –. Ha imparato a conoscerli molto bene e sa perfettamente cosa piace e cosa non piace a ciascuno. Potrà quindi preparare al meglio la sua squadra».

E il pronostico? «Lo ripeto: la Svizzera è la favorita, ma non sarà una passeggiata. Anzi, sarà una partita molto difficile».

L'appuntamento è dunque a venerdì mattina, per scoprire se la previsione di Varela si sarà rivelata corretta.