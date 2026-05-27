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Calcio Xhaka miglior trasferimento

Swisstxt

27.5.2026 - 09:15

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Trasferitosi la scorsa estate dal Leverkusen al Sunderland per circa 18 milioni di franchi, Granit Xhaka è stato eletto miglior trasferimento della stagione in Premier League dalla rivista sportiva The Athletic.

SwissTXT

27.05.2026, 09:15

Il capitano della Nazionale ha conquistato il primo posto su 189 trasferimenti, precedendo stelle come Rayan Cherki del Manchester City e Michael Kayode del Brentford. «Nemmeno un genio come Cherki ha trasformato la squadra quanto Xhaka, che ha portato una nuova cultura al club e all’intera città», si legge nelle motivazioni della rivista.

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