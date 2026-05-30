Murat Yakin parla del test di Coppa del Mondo contro la Giordania durante la conferenza stampa di sabato. Keystone

Domenica la Nazionale svizzera di calcio affronterà in amichevole la Giordania, qualificata ai Mondiali. Alla vigilia della partita, Murat Yakin e Breel Embolo si sono espressi in conferenza stampa parlando anche della Nazionale di hockey e delle voci su un possibile trasferimento in Arabia Saudita dell'attaccante elvetico.

Jan Arnet Jan Arnet

Murat Yakin su ...

... la preparazione al Mondiale: «Le nostre ambizioni sono enormi. Siamo felici del viaggio che ci attende. Nel frattempo sono arrivati tutti i giocatori, non vediamo l’ora di scendere in campo domani contro la Giordania e consideriamo questa partita anche come un test in vista della sfida con il Qatar al Mondiale. Giocano con lo stesso sistema e seguono una tattica simile. Per noi sarà interessante affrontare un avversario che difende basso. Vogliamo assolutamente vincere, per partire verso gli Stati Uniti con buone sensazioni».

... le condizioni fisiche dei giocatori prima della partita con la Giordania: «Gregor Kobel non è ancora al cento per cento a causa dell’influenza. Fabian Rieder purtroppo si è infortunato, avrà bisogno ancora di due giorni e non potrà giocare contro la Giordania. Anche Noah Okafor sarà preservato. In porta partirà titolare Yvon Mvogo, mentre Marvin Keller farà il suo debutto in Nazionale nel secondo tempo. Posso effettuare undici cambi e intendo farli tutti».

... la Nazionale di hockey: «Sto seguendo il Mondiale di hockey con grande attenzione. Sono un appassionato e conosco anche alcuni giocatori. Ero allo stadio anche per la partita inaugurale. Si percepisce che, in questo Mondiale casalingo, potrebbe finalmente essere arrivato il momento del titolo mondiale. Glielo augurerei davvero. Tutto sembra combaciare, anche i discorsi motivazionali nello spogliatoio prima delle partite».

... Granit Xhaka come motivatore prima di un’eventuale finale mondiale per la Nazionale di hockey: «Se la Svizzera dovesse raggiungere la finale, dopo l’allenamento potrebbe esserci il tempo. Potremmo certamente permetterglielo».

Breel Embolo su ...

... l’attesa per il Mondiale: «Non vedo davvero l’ora di giocarlo e spero di poter aiutare la squadra. Qui abbiamo condizioni eccellenti e tutti eravamo felici di ritrovarci. Ora però siamo concentrati e contro la Giordania vogliamo tornare sulla strada della vittoria».

... la sua situazione a Rennes: «Sono molto soddisfatto, anche perché sono rimasto senza infortuni per tutta la stagione. L’obiettivo era qualificarci per una coppa europea e ci siamo riusciti. Dopo l’ultima partita, che abbiamo perso, ero ancora arrabbiato perché abbiamo mancato di pochissimo la Champions League. Alla fine, però, possiamo essere orgogliosi di ciò che abbiamo raggiunto».

... le voci su un possibile trasferimento in Arabia Saudita: «Anche ieri ho ricevuto diversi messaggi, ma non posso dire molto al riguardo. Sono un giocatore dello Stade Rennais e non ho contatti con altri club. Sono felice a Rennes e ho un contratto a lungo termine. Ora sono completamente concentrato sulla Nazionale e sul Mondiale».

... quello che potrebbe essere l’ultimo torneo per i giocatori più esperti della Nazionale: «Non credo che i giocatori più anziani facciano questo tipo di pensieri. Sono tutti dei duri, magari tra quattro anni saranno ancora tutti qui. Ora vogliamo disputare il miglior Mondiale possibile e per farlo avremo bisogno della miglior prestazione da parte di tutti».