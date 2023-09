Parole pesanti KEY

Il 2-2 in Kosovo ha lasciato l'amaro in bocca alla Svizzera.

Ai microfoni del Blick, Granit Xhaka ha parlato senza peli sulla lingua: «Così come abbiamo giocato è stata tutta la settimana, non puoi passare da 0 a 100 in un attimo». Il capitano si è detto poco sorpreso: «Credo che non ci siamo allenati come ci si dovrebbe allenare. Anche stavolta c'era poca velocità, pochi duelli. Sembrava di essere in un'amichevole o al parco e così purtroppo non funziona». Subito è arrivata la risposta di Pier Tami: «Le dichiarazioni di Granit non mi sono piaciute, non aiutano nessuno. Dobbiamo avere una discussione interna.

Swisstxt