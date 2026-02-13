Al termine dell’ottavo di finale vinto contro la Colombia, anche i protagonisti scesi in campo sono concordi: la Svizzera ha fatto la storia. «E' un risultato che aspettavamo da tanto, sono orgoglioso di questa squadra», ha detto capitan Granit Xhaka. Murat Yakin ha invece posto maggiormente l'accento sul modo in cui è arrivata questa vittoria: «La nostra determinazione e la nostra forza mentale ci hanno aiutato oggi a scrivere la storia». L'allenatore, che è sembrato emozionato, ha poi proseguito lanciando già uno sguardo al prossimo avversario: «E' un sogno giocare contro l'Argentina».