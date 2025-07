Granit Xhaka Imago

Dopo essere stato accostato a Milan, Juve e Inter oltre che all'Arabia, Granit Xhaka si trasferirà al Sunderland.

SwissTXT, Igor Sertori Swisstxt

Gli inglesi, di proprietà dell'elvetico Kyril Louis-Dreyfus, avrebbero infatti trovato l'accordo con il Leverkusen sulla base di circa 20 milioni di euro.

Il capitano della Nazionale ha invece firmato un contratto valido per i prossimi due anni e lascia così le Aspirine dopo due stagioni condite dalla vittoria di una Bundesliga.

Per il 32enne si tratta di un ritorno in Premier League, dove ha giocato per sette anni con la maglia dell'Arsenal scendendo in campo per 297 volte.