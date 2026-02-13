Posizione Portiere Gregor Kobel Voto della redazione 5 Al 21esimo respinge un tiro a giro di Puerta diretto all'angolo con un intervento spettacolare. Al 99esimo lo salva la traversa sul colpo di testa di Lucumí. Poi è decisivo nella serie dei rigori con una grande parata.

Posizione Difensore Denis Zakaria Voto della redazione 5 Sembra un terzino destro di ruolo. Fin dal primo minuto si fa trovare pronto, vincendo subito un duello. Ammonito al 59esimo.

Posizione Difensore Manuel Akanji Voto della redazione 5 Impeccabile fino al 39esimo minuto, quando si fa sottrarre la palla con troppa facilità. Poi di nuovo praticamente impeccabile. Nei rigori calcia molto alto, ma per fortuna Kobel para poco dopo.

Posizione Difensore Nico Elvedi Voto della redazione 6 Fin dal primo minuto è già in piena forma: che si tratti di palloni alti o bassi, vince ogni duello. Domina la sua zona di campo e non concede praticamente nulla.

Posizione Difensore Ricardo Rodriguez Voto della redazione 5 Parte con grande intraprendenza e spinge fin dai primi minuti. Le sue iniziative offensive, però, si interrompono troppo spesso e in più di un'occasione sceglie la soluzione più prudente. In fase difensiva, invece, è come sempre lucido e affidabile. Esce al 70esimo.

Posizione Centrocampista Fabian Rieder Voto della redazione 4,5 Parte largo a destra senza lasciare subito il segno. Dopo mezz'ora si costruisce una buona occasione con un bel dribbling nella difesa colombiana, ma non riesce a concretizzarla. Dopo l'intervallo, con l'ingresso di Sow al posto di Jashari e il conseguente spostamento al centro, cresce sensibilmente. Ci prova anche su punizione, ma il pallone termina sull'esterno della rete.

Posizione Centrocampista Remo Freuler Voto della redazione 5 Che prestazione! Legge il gioco con grande anticipo e arriva spesso per primo sul pallone. Tiene testa senza problemi all'aggressività dei colombiani e disputa una partita di altissimo livello.

Posizione Centrocampista Granit Xhaka Voto della redazione 4,5 Regista e combattente, anche se non tutto gli riesce alla perfezione. Per i suoi standard sbaglia uno o due passaggi di troppo. Al 114esimo ha una buona occasione, ma calcia alto. Poco dopo perde un pallone pericoloso in difesa e viene graziato dall'errore del colombiano. Al triplice fischio, però, si lascia andare: le lacrime di gioia raccontano meglio di qualsiasi parola il peso che si è tolto dalle spalle.

Posizione Centrocampista Ardon Jashari Voto della redazione 3 Fino a oggi aveva collezionato appena due minuti contro il Qatar, ma viene lanciato subito titolare al posto dell'infortunato Manzambi. Fatica a entrare in partita e per lunghi tratti arriva con un attimo di ritardo. Cresce però intorno alla mezz'ora, quando si mette in mostra con due ottimi passaggi in profondità. La sua gara si chiude all'intervallo.

Posizione Centrocampista Dan Ndoye Voto della redazione 4,5 Ha velocità, ma anche il suo diretto avversario Muñoz non è da meno. Al 32esimo va alla conclusione da posizione defilata, ma l'angolo è troppo stretto e Vargas blocca senza problemi. Con il passare dei minuti cresce e si fa sempre più valere. La sua partita finisce al 92esimo.

Posizione Attaccante Breel Embolo Voto della redazione 3,5 Lucumí e Sanchez gli rendono la vita durissima: sono veloci, fisici e dominanti nel gioco aereo. Embolo lotta praticamente da solo contro due avversari e vive una serata complicata. Per 86 minuti non riesce a costruirsi nemmeno una vera occasione.

Posizione Centrocampista Djibril Sow Voto della redazione 4 Entra all'intervallo al posto di Jashari e si sistema sulla fascia destra. Si integra bene nel gioco della squadra, pur senza lasciare particolarmente il segno.

Posizione Difensore Miro Muheim Voto della redazione 4 Entra al 71esimo minuto al posto di Rodriguez. Pur essendo più veloce fa più fatica in difesa. Cartellino giallo al 105esimo.

Posizione Difensore Silvan Widmer Voto della redazione 4,5 Entra all'86esimo al posto di Zakaria con il compito di limitare la stella colombiana Luis Díaz. Svolge bene il suo lavoro e si rende protagonista di un intervento decisivo poco prima dell'intervallo dei tempi supplementari.

Posizione Attaccante Cedric Itten Voto della redazione 4,5 Entra all'86esimo al posto di Embolo e ne raccoglie l'eredità in attacco. Grazie alla sua forza fisica riesce a far salire la squadra e a tenere impegnata la difesa colombiana. Dal dischetto non sbaglia.

Posizione Centrocampista Ruben Vargas Voto della redazione 5 Entra al 92esimo al posto di Ndoye e dà subito nuova energia alla fascia sinistra. Alza il ritmo della manovra e al 115esimo serve un ottimo pallone a Xhaka. Poi si prende la responsabilità del rigore decisivo e lo trasforma con freddezza.