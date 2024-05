Granit Xhaka Keystone

Granit Xhaka è risultato essere il secondo giocatore più incisivo della stagione corrente alle spalle di Rodri.

Swisstxt

Questo secondo uno studio del CIES (Centro Internazionale di Studi Sportivi) di Neuchatel. Per stilare la classifica sono stati presi in considerazione le performance dei singoli giocatori in sei aspetti del gioco (difesa al suolo, distribuzione palla, dribbling vincenti, chance create, finalizzazione e gioco aereo). Xhaka ha totalizzato 92,3 punti, mentre il centrocampista del Manchester City è arrivato a quota 98,5. In SL il migliore è stato Renato Steffen (59,3 punti).

Swisstxt