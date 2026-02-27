Hai fretta? blue News riassume per te Granit Xhaka, protagonista nel 4-1 della Svizzera contro la Bosnia, ha elogiato la squadra e in particolare i giocatori subentrati, sottolineando l’importanza dell’unità del gruppo.

Il capitano è però tornato anche sulle critiche ricevute dopo il pareggio con il Qatar, ammettendo che certi articoli non gli scivolano addosso.

Xhaka rivendica il suo ruolo di leader: continuerà a spingere, criticare quando necessario e cercare il successo con la Nazionale.

Granit Xhaka divide, di tanto in tanto.

È un leader, si espone e non ha mai paura di dire le cose come stanno. Ma non sempre questo viene accolto bene da tutti.

Anche perché, a volte, la verità fa male.

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Nei giorni successivi all’1-1 contro il Qatar, Xhaka è finito al centro di speculazioni che non l'hanno messo in buona luce. Invece di consolidare il proprio status, il capitano della Nazionale avrebbe alimentato discussioni.

Nell’ambiente della squadra ci sarebbe preoccupazione e si parlerebbe persino di una deriva tossica, ha scritto per esempio il Blick.

Il primatista di presenze ammette che articoli di questo tipo non gli scivolano semplicemente addosso.

Ma andiamo con ordine.

Xhaka aveva già lanciato l’allarme prima del Mondiale

Ormai quasi due settimane fa, la Svizzera pareggiava 1-1 contro l’Australia. Sulla carta, una partita amichevole dal significato relativo, nella quale Murat Yakin aveva effettuato ben dieci cambi.

Eppure, a fine gara, Granit Xhaka ha manifestato tutta la sua insoddisfazione: «È stato certamente un grande campanello d’allarme per tutti. Dobbiamo tirare le redini, altrimenti dopo tre partite possiamo tornare a casa. Con tutto il rispetto, non ci si può presentare così».

Una settimana più tardi, la Svizzera ha pareggiato 1-1 contro il Qatar al Mondiale.

Inevitabile che l’umore del capitano non sia migliore rispetto a quello mostrato dopo il test precedente.

Nel mirino dell'ex Arsenal e Leverkusen finiscono in particolare i giocatori entrati dalla panchina.

«Prima di tutto dobbiamo tornare con i piedi per terra. Renderci conto che forse non siamo così avanti come pensavamo prima del torneo. Credo che questo risultato ci faccia bene come squadra, perché ci mostra dove siamo. E ci fa capire che dobbiamo fare più di quanto pensiamo».

Parole forti.

blue Sport ha affrontato il tema nella trasmissione «Heimspiel bei der Nati» (in tedesco) insieme all'ex nazionale Beni Huggel.

Xhaka può parlare così o rischia di avvelenare il clima? «Trovo positivo che lo dica. Se non affrontasse il problema, mentirebbe a sé stesso», afferma Huggel.

Secondo lui, è importante avere giocatori come Granit, capaci di pretendere sempre il massimo da sé stessi e dagli altri.

«Mi piacerebbe che ci fossero altri giocatori con questa mentalità».

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Gli elogi di Xhaka dopo la Bosnia

Dopo il 4-1 contro la Bosnia, il capitano del Sunderland si dice soddisfatto della prestazione della squadra e riserva parole molto positive anche ai giocatori subentrati.

Sono stati loro, spiega, a fare la differenza, ed è esattamente così che deve essere. In un Mondiale c’è bisogno di tutti ed è chiaro che il successo può arrivare soltanto se il gruppo si presenta come un’unità.

E contro la Bosnia, secondo lui, la Svizzera lo ha fatto.

Nell’intervista concessa alla SRF dopo la partita, Xhaka viene interrogato anche sul gesto del «bla bla bla», rivolto ai suoi critici.

«Sì, credo che la gente sappia a chi mi riferisco. Ci sono persone che non sanno gestire le critiche. Io invece sono uno che critica sé stesso prima di criticare qualcun altro».

Granit Xhaka trasforma il rigore fissando il risultato finale sul 4-1 e fa un gesto che significa più o meno: «Dite pure quello che volete…» Keystone

La Svizzera, aggiunge, dovrebbe in realtà essere orgogliosa di avere tra le proprie fila un giocatore con 148 presenze in Nazionale.

«Ma alla fine, per me, la cosa importante è che la squadra sia con me, che ci presentiamo insieme, come abbiamo fatto oggi. Tutto il resto non mi ha mai interessato».

Del tutto vero, però, non lo è.

«È stato scritto molto…»

Quando gli viene chiesto se lo colpisca il fatto di finire sempre al centro dell’attenzione, o se questo sia semplicemente il destino del primatista di presenze e capitano della Nazionale, Xhaka risponde in modo netto: «Certo, non è sempre facile. Mentirei se dicessi che mi entra da un orecchio e mi esce dall’altro. Certo che fa male, perché ogni tanto ci sono cose che semplicemente non capisco. È stato scritto molto ed è stato pubblicato un articolo che non può lasciarti indifferente».

Per lui, però, conta soprattutto la prestazione in campo, l’unica cosa su cui può incidere direttamente. «Non ho nemmeno per l’uno per cento la sensazione che qualcuno non sia con me o che io non sia con qualcuno. E finché sarò qui, cercherò il successo, spingerò e criticherò quando ci sarà da criticare».

Dopo una partita come quella contro la Bosnia, però, Xhaka è anche felice di distribuire elogi.

E anche lui è da elogiare, non solo per la prestazione, ma anche per un primato eguagliato: è il secondo giocatore svizzero nella storia, dopo Shaqiri, a trovare la rete in tre edizioni diverse dei Mondiali.