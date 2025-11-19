  1. Clienti privati
Fischiato senza pietà Xhaka sui tifosi kosovari: «È l'ultima cosa che mi aspettavo»

Andreas Lunghi

19.11.2025

Granit Xhaka è stato fischiato senza pietà durante la partita a Pristina.
La Nazionale svizzera andrà ai Mondiali 2026 negli USA, Messico e Canada! La squadra di Murat Yakin si è assicurata il biglietto con un pareggio per 1-1 a Pristina. Ecco i commenti sulla partita.

Andreas Lunghi

19.11.2025, 09:25

«Possiamo essere orgogliosi di noi stessi», ha dichiarato Granit Xhaka in un'intervista alla «SRF» poco dopo il fischio finale. «Non è scontato partecipare a un torneo importante per otto volte di fila».

Anche Ricardo Rodriguez è entusiasta: «È sempre bello giocare in una Coppa del Mondo, è una delle cose più belle. Esserci insieme a Xhaka è qualcosa che non posso descrivere, sono al settimo cielo», dice l'esterno con il capitano della Nazionale accanto a lui.

Commentando la difficile ultima partita contro il Kosovo, il difensore afferma che la Svizzera non ha giocato una brutta partita. I kosovari avevano il difficile compito di dover segnare sei gol per qualificarsi direttamente. «Siamo onesti: era impossibile», dice Rodriguez.

Per Xhaka era importante non lasciarsi prendere dall'euforia. «Non è facile quando si sa che si è quasi arrivati al traguardo».

Alla fine, però, la Svizzera ha giocato con fiducia e ha chiuso il 2025 imbattuta. «Ogni singola persona che era presente ha contribuito. Che si tratti di un giocatore o di un membro dello staff, possiamo essere orgogliosi di noi stessi».

Fischi contro il capitano della Nazionale

A sorpresa, Xhaka però non è stato accolto a braccia aperte in Kosovo. I tifosi di Pristina lo hanno praticamente fischiato a gran voce ogni volta che toccava il pallone.

«Sono rimasto sorpreso anch'io, è l'ultima cosa che mi aspettavo, soprattutto qui in patria. Fa male, a essere onesti. Ma devo accettarlo. A quanto pare non piaccio a tutti. Questo fa parte del gioco», ha risposto il capitano quando gli è stato chiesto un parere.

Tuttavia, quando è stato sostituito al 76esimo minuto, ha ricevuto una standing ovation da numerosi tifosi.

Lui, dice, ha semplicemente cercato di concentrarsi sul calcio per 90 minuti. La gioia è stata ancora più grande quando ha potuto festeggiare la qualificazione alla Coppa del Mondo con i tifosi svizzeri accorsi sul posto.

«Sono molto grato per ogni minuto di ogni fan che è venuto qui. Stiamo cercando di restituire questo risultato ai tifosi, di restituirlo in punti. Oggi possiamo rendere felici molti svizzeri».

Rodriguez - con un sorriso - sogna già gli avversari della fase a gironi della Coppa del Mondo. «Non voglio certo il Brasile, l'abbiamo affrontato abbastanza spesso. Direi l'Argentina. Il Marocco non sarebbe male. Anche il Congo non sarebbe male!». Xhaka è d'accordo.

Breel Embolo, invece, ha espresso un desiderio diverso a «SRF»: «Vorrei che andassimo più lontano dell'ultima volta. Abbiamo una nuova squadra. Sono estremamente felice. Faremo di tutto per non limitarci a partecipare, ma per cercare di fare la storia. Per questo spero che non ci siano avversari così forti e che ci qualifichiamo rapidamente per gli ottavi di finale».

