Calcio Il Chelsea è molto interessato a Granit Xhaka

Granit Xhaka potrebbe fare ritorno a Londra, questa volta vestito di blù.

Secondo quanto riportato da Sky Sport Deutschland, il capitano della Nazionale avrebbe un accordo verbale con il Chelsea, che dal canto suo ha già intavolato le trattative con il Sunderland.

A volerlo fortemente sarebbe il nuovo tecnico Xabi Alonso, allenatore di Xhaka nel suo biennio al Bayer Leverkusen.

Romano al Cagliari

Il centrocampista della Nazionale U20 Alessandro Romano è un nuovo giocatore del Cagliari. Per accaparrarselo il club sardo ha sborsato una cifra attorno ai 5 milioni di euro alla Roma, squadra con la quale Romano ha debuttato in Serie A la scorsa stagione.