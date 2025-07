Xhaka tornerà in Inghilterra? Keystone

Granit Xhaka sembra pronto a tornare in Inghilterra, con il Sunderland in pole position, nonostante l'interesse di altri club come il Milan, e il suo contratto con il Bayer Leverkusen in scadenza nel 2028.

Granit Xhaka sembra aver deciso di fare ritorno in Inghilterra nonostante l'interesse di diversi altri club, in particolare del Milan.

«Abbiamo un'intesa di massima con il Sunderland - ha rivelato il procuratore José Noguera all’emittente Sky - speriamo che il Leverkusen rispetti il suo desiderio di andarsene e che le società possano presto trovare un accordo».

Questo nonostante un contratto valido fino al 2028.

Il 34enne era approdato nel 2023 al Bayer in provenienza dall'Arsenal dopo 7 stagioni con i Gunners e nel 2024 ha conquistato il titolo Bundesliga.