  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Una risposta difficile Xherdan Shaqiri, sei tu o Granit Xhaka il miglior calciatore della Svizzera?

Patrick Lämmle

24.9.2025

Xherdan Shaqiri è la punta di diamante del Basilea.
Xherdan Shaqiri è la punta di diamante del Basilea.
Keystone

In vista dell'esordio in Europa League, Xherdan Shaqiri parla degli avversari del Friburgo, degli obiettivi del Basilea sul palcoscenico europeo e risponde alla domanda su chi è il più grande giocatore svizzero.

Patrick Lämmle

24.09.2025, 16:30

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Il Basilea inizia la sua campagna di Europa League mercoledì a Friburgo.
  • Xherdan Shaqiri si aspetta «una partita ad armi pari», anche se il Friburgo gioca in un campionato migliore.
  • In un'intervista a «Kicker» viene anche chiesto se sia lui o Granit Xhaka il miglior calciatore della Svizzera.
  • blue Sport trasmette in diretta tutte le partite di Europa League.
Mostra di più

Mercoledì il Basilea giocherà in trasferta contro il Friburgo per dare il via all'Europa League.

Naturalmente Xherdan Shaqiri avrebbe preferito giocare la Champions League, ma Copenaghen è stata l'ultima tappa dei play-off.

«Ha fatto molto male», ammette il numero 10 in un'intervista a «Kicker». Erano «incontri 50:50» che avrebbero potuto giocare a loro favore. Non è andata così.

Ora, però, vuole assicurarsi la gloria con il suo Basilea in Europa League. Quando gli viene chiesto quale sia l'obiettivo del club, Shaqiri non scherza: «È abbastanza chiaro: arrivare tra i primi 24 nella fase di campionato e progredire».

«Una partita tra amici»

Non vede l'ora di giocare contro il Friburgo: «Penso che si possa parlare di una partita tra amici e non di una rivalità. Il Basilea e la regione della Germania meridionale sono molto legati, molti tifosi del Basilea vanno anche a Friburgo a vedere le partite o addirittura hanno un abbonamento allo stadio».

Durante il suo primo periodo rossoblù, i tifosi del Friburgo tendevano a venire al St. Jakob perché all'epoca il Basilea giocava in Champions League e il Friburgo non era ancora un top club.

Cos'altro le viene in mente quando pensa all'avversario? «Ho segnato alcuni gol contro il Friburgo durante il mio periodo al Bayern». In cinque partite di Bundesliga ha segnato tre gol e fatto un assist.

Una partita alla pari, ma loro giocano in Bundesliga

Resta da vedere se sarà in grado di segnare mercoledì: «Dal mio punto di vista, sarà una partita alla pari. Naturalmente il Friburgo gioca in un campionato molto più forte rispetto alla nostra Super League, ma noi non dobbiamo nasconderci».

Cosa potrebbe fare il Basilea in Bundesliga? La domanda è difficile da rispondere: «Se l'FCB fosse in Bundesliga, avremmo molte più risorse finanziarie a disposizione grazie al solo contratto televisivo. In termini di dimensioni, però, saremmo probabilmente a metà classifica», ritiene Shaqiri.

Shaqiri o Xhaka il più grande calciatore svizzero della storia?

La questione se sia Xhaka o lui «il più grande calciatore della storia del Paese» è altrettanto complicata.

Con un sorriso dice: «Lascio volentieri il giudizio agli esperti. Ma è indiscutibile che entrambi abbiamo avuto una grande carriera finora».

Ci sono anche altri giocatori elvetici che hanno ottenuto molti successi anche a livello internazionale.

I più letti

Stefano De Martino su Gerry Scotti: «Siamo come commercianti sulla stessa strada»
Fine delle rendite vedovili a vita: solo fino al 25mo anno di età del figlio più giovane
La moglie di Maurizio Crozza: «Da subito ho pensato che sarebbe stato per sempre»
Trump è stanco dei giochi di Putin? «La Russia sembra una tigre di carta»
Ecco come la Svizzera ha quasi smentito la teoria della relatività di Einstein

Altre notizie

Per l'edizione del centenario. I Mondiali 2030 saranno a 64 squadre?

Per l'edizione del centenarioI Mondiali 2030 saranno a 64 squadre?

Nei sedicesimi. In Coppa Italia il Milan supera il Lecce

Nei sedicesimiIn Coppa Italia il Milan supera il Lecce

Intervento del VAR. Il Lugano conferma il protesto, vuole rigiocare la partita col Losanna

Intervento del VARIl Lugano conferma il protesto, vuole rigiocare la partita col Losanna

Video sul calcio

Fassnacht: «Wir sind den Fans und auch uns selbst etwas schuldig»

Fassnacht: «Wir sind den Fans und auch uns selbst etwas schuldig»

Nach der bitteren Niederlage im Cup gegen Aarau, geht es für YB in der Europa League weiter. Christian Fassnacht strahlt vor dem Auftakt gegen Panathinaikos trotz des Nackenschlags Zuversicht aus.

24.09.2025

YB-Coach Contini: «Wir brauchen unsere Fans, die uns lautstark unterstützen»

YB-Coach Contini: «Wir brauchen unsere Fans, die uns lautstark unterstützen»

YB-Trainer Giorgio Contini im Interview vor dem Europa-League-Duell gegen Panathinaikos Athen.

24.09.2025

Johan Manzambi über seinen steinigen Weg: «Ich war sehr klein, ich bin zu spät gewachsen»

Johan Manzambi über seinen steinigen Weg: «Ich war sehr klein, ich bin zu spät gewachsen»

24.09.2025

Das traut Murat Yakin dem FC Basel gegen Freiburg zu

Das traut Murat Yakin dem FC Basel gegen Freiburg zu

24.09.2025

Levante - Real Madrid 1:4

Levante - Real Madrid 1:4

LALIGA | 6. Runde | Saison 25/26

23.09.2025

Fassnacht: «Wir sind den Fans und auch uns selbst etwas schuldig»

Fassnacht: «Wir sind den Fans und auch uns selbst etwas schuldig»

YB-Coach Contini: «Wir brauchen unsere Fans, die uns lautstark unterstützen»

YB-Coach Contini: «Wir brauchen unsere Fans, die uns lautstark unterstützen»

Johan Manzambi über seinen steinigen Weg: «Ich war sehr klein, ich bin zu spät gewachsen»

Johan Manzambi über seinen steinigen Weg: «Ich war sehr klein, ich bin zu spät gewachsen»

Das traut Murat Yakin dem FC Basel gegen Freiburg zu

Das traut Murat Yakin dem FC Basel gegen Freiburg zu

Levante - Real Madrid 1:4

Levante - Real Madrid 1:4

Più video