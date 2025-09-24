Xherdan Shaqiri è la punta di diamante del Basilea. Keystone

In vista dell'esordio in Europa League, Xherdan Shaqiri parla degli avversari del Friburgo, degli obiettivi del Basilea sul palcoscenico europeo e risponde alla domanda su chi è il più grande giocatore svizzero.

Patrick Lämmle Patrick Lämmle

Hai fretta? blue News riassume per te Il Basilea inizia la sua campagna di Europa League mercoledì a Friburgo.

Xherdan Shaqiri si aspetta «una partita ad armi pari», anche se il Friburgo gioca in un campionato migliore.

In un'intervista a «Kicker» viene anche chiesto se sia lui o Granit Xhaka il miglior calciatore della Svizzera.

blue Sport trasmette in diretta tutte le partite di Europa League. Mostra di più

Mercoledì il Basilea giocherà in trasferta contro il Friburgo per dare il via all'Europa League.

Naturalmente Xherdan Shaqiri avrebbe preferito giocare la Champions League, ma Copenaghen è stata l'ultima tappa dei play-off.

«Ha fatto molto male», ammette il numero 10 in un'intervista a «Kicker». Erano «incontri 50:50» che avrebbero potuto giocare a loro favore. Non è andata così.

Ora, però, vuole assicurarsi la gloria con il suo Basilea in Europa League. Quando gli viene chiesto quale sia l'obiettivo del club, Shaqiri non scherza: «È abbastanza chiaro: arrivare tra i primi 24 nella fase di campionato e progredire».

«Una partita tra amici»

Non vede l'ora di giocare contro il Friburgo: «Penso che si possa parlare di una partita tra amici e non di una rivalità. Il Basilea e la regione della Germania meridionale sono molto legati, molti tifosi del Basilea vanno anche a Friburgo a vedere le partite o addirittura hanno un abbonamento allo stadio».

Durante il suo primo periodo rossoblù, i tifosi del Friburgo tendevano a venire al St. Jakob perché all'epoca il Basilea giocava in Champions League e il Friburgo non era ancora un top club.

Cos'altro le viene in mente quando pensa all'avversario? «Ho segnato alcuni gol contro il Friburgo durante il mio periodo al Bayern». In cinque partite di Bundesliga ha segnato tre gol e fatto un assist.

Una partita alla pari, ma loro giocano in Bundesliga

Resta da vedere se sarà in grado di segnare mercoledì: «Dal mio punto di vista, sarà una partita alla pari. Naturalmente il Friburgo gioca in un campionato molto più forte rispetto alla nostra Super League, ma noi non dobbiamo nasconderci».

Cosa potrebbe fare il Basilea in Bundesliga? La domanda è difficile da rispondere: «Se l'FCB fosse in Bundesliga, avremmo molte più risorse finanziarie a disposizione grazie al solo contratto televisivo. In termini di dimensioni, però, saremmo probabilmente a metà classifica», ritiene Shaqiri.

Shaqiri o Xhaka il più grande calciatore svizzero della storia?

La questione se sia Xhaka o lui «il più grande calciatore della storia del Paese» è altrettanto complicata.

Con un sorriso dice: «Lascio volentieri il giudizio agli esperti. Ma è indiscutibile che entrambi abbiamo avuto una grande carriera finora».

Ci sono anche altri giocatori elvetici che hanno ottenuto molti successi anche a livello internazionale.