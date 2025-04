Basilea – Yverdon 5:0 Credit Suisse Super League // 33° turno // stagione 24/25 21.04.2025

Xherdan Shaqiri è stato l'artefice della vittoria del Basilea per 5-0 contro l'Yverdon lunedì nel 33° turno di Super League, segnando un gol e fornendo tre assist. «Ora possiamo iniziare a fare i calcoli», ha commentato entusiasta, visto che la sua squadra è in testa al campionato.

Xherdan Shaqiri ha mostrato ancora una volta la strada per il Basilea. Lunedì il renano ha fatto vedere a tutti il suo talento contro l'Yverdon. Il 33enne ha dapprima raddoppiato il vantaggio al 27esimo, prima di fornire a Bénie Traoré due palloni d'oro, per fissare un punteggio severo già dopo 45 minuti.

Lontano dall'essere soddisfatto dopo la pausa, Shaq ha completato la gara con un meraviglioso passaggio di tacco all'indietro per il 5-0 di Philip Otele.

Alla fine della partita, il fuoriclasse era soddisfatto. «Penso che oggi abbiamo fatto il nostro dovere. La cosa più importante era ottenere i tre punti. Chiudendo questa prima parte di stagione con una vittoria, ora possiamo iniziare a fare i calcoli», ha ammesso Shaqiri ai microfoni di «blue Sport».

L'attuale capocannoniere della Super League (14 gol e 17 assist) ha tutte le carte in regola per portare i rossoblù il primo titolo in campionato dal 2017.

Il club sulle rive del Reno ha attualmente sei punti di vantaggio sul Servette, secondo, a cinque partite dalla fine. «Abbiamo concluso positivamente questa fase della stagione. Sappiamo dove eravamo negli anni precedenti. Questo ci dà una spinta per la fase finale», ha proseguito Shaqiri.

«Stiamo facendo tutto il possibile»

L'ex nazionale svizzero (125 partite con la Nati) ha fornito una serie di prestazioni eccezionali negli ultimi mesi ed è stato in grado di rispondere a tutti i dubbi sulle sue capacità quando era tornato all'ovile la scorsa estate.

La sua collaborazione con Traoré e Otele sta mettendo in crisi le difese di tutto il Paese. «A poco a poco, qualcosa è maturato», ha spiegato l'ex giocatore dei Chicago Fire. «Si vede che in campo ci capiamo alla cieca. Speriamo che continui così».

Shaqiri ha anche elogiato lo spirito della sua squadra, che lunedì non ha concesso nulla agli avversari. «Non abbiamo subito reti. Questo dimostra che lavoriamo insieme fino all'ultimo secondo. Stiamo facendo tutto il possibile per conquistare i tre punti e rappresentare il Basilea nel miglior modo possibile. È stata un'altra grande prestazione di squadra».

Il Servette, che sarà il primo avversario dei renani nella fase finale del campionato, il 4 maggio, è avvertito...