Xherdan Shaqiri vuole ancora festeggiare grandi successi con l'FC Basilea. IMAGO/Ulmer/Teamfoto

Dopo molti anni all'estero, Xherdan Shaqiri è tornato in patria dall'anno scorso. Lo spettacolare giocatore è di nuovo felice al Basilea, come sottolinea il veterano in un'intervista alla «Gazzetta dello Sport». Ecco i 6 passaggi più importanti.

Syl Battistuzzi Syl Battistuzzi

Dopo 125 partite internazionali e 32 gol, Xherdan Shaqiri ha chiuso la carriera in Nazionale la scorsa estate.

L'ormai 33enne, mentre i suoi ex colleghi di nazionale hanno dovuto disputare due partite per le qualificazioni alla Coppa del Mondo, il fuoriclasse dell'FC Basilea ha quindi avuto tempo a sufficienza per rilasciare una grande intervista alla «Gazzetta dello Sport».

Ha rivelato di essere quasi finito ai rivali della Juve prima del suo trasferimento all'Inter nel 2015, dove avrebbe dovuto sostituire il playmaker Diego.

Il suo sfortunato capitolo ai nerazzurri – Shaqiri si è trasferito allo Stoke City dopo sei mesi – non è stato casuale per lui, visto che era entrato in «una delle squadre dell'Inter più deboli degli ultimi 15 anni in termini di qualità».

Lo stesso Xherdan Shaqir ha giocato mezza stagione all'Inter nel 2015. imago

Personalmente, avrebbe voluto «un po' più di tempo per giocare» sotto l'allora allenatore Roberto Mancini. Shaqiri ha parlato di altri argomenti oltre alla parentesi dell'Inter.

Xherdan Shaqiri su...

... il ritorno a Basilea

«Grazie al Basilea ho ritrovato la motivazione e il sorriso. Mi sento un genio pazzo. E la scorsa stagione ha dimostrato che ho ancora le carte in regola per fare la differenza».

... la sua storia di infortuni

«Chissà come sarebbe stata la mia carriera senza problemi fisici. Gli ultimi anni sono stati davvero duri. Ma ora sto di nuovo bene in Svizzera e sono felice».

... la sua carriera in Nazionale

«La Svizzera e il Kosovo sono i Paesi del mio cuore, raccontano la mia storia e quella della mia famiglia. Indossare la maglia della nazionale svizzera è un onore e un privilegio, così come segnare agli Europei e ai Mondiali. Per me significa casa, famiglia, ricordi e molto altro. Gioco anche per i miei genitori».

Xherdan Shaqiri ha giocato la sua ultima partita con la Nazionale svizzera agli Europei contro l'Inghilterra. Keystone

... il miglior allenatore della sua carriera

«Guardiola è stato il migliore in termini di tattica e di gioco. Ha cercato di rivoluzionare il modo di giocare a calcio in Germania e al Bayern. A mio parere, ci è riuscito».

«Ho avuto molti allenatori bravi e di successo. Vorrei citare anche Ottmar Hitzfeld, un uomo vero a cui sono molto legato. Un allenatore di altri tempi».

... il miglior compagno di squadra della sua carriera

«Ho giocato con molti giocatori forti, tutti diversi e difficili da paragonare. Se dovessi scegliere, direi Ribery. Giocava nella mia posizione e mi ha impressionato fin dal primo allenamento».

«Fuori dal campo era calmo e sorridente, ma in campo era una forza da non sottovalutare. E poi quel dribbling, quella qualità. Frank è una delle persone migliori che abbia conosciuto nel mondo del calcio».

... sul pensiero di ritirarsi

«No, non ci sto pensando. Ho 33 anni e ho ancora una grande voglia di conquistare il mondo e di dimostrare quanto valgo. Voglio vincere e vivere molti altri successi».

«Dopo la carriera calcistica, mi vedo come un imprenditore. Ho già avviato alcune attività, ma per il momento il calcio rimarrà la mia attività principale. Voglio dimostrare di essere ancora un genio folle. Ho ancora molto da dare».