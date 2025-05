Johan Manzambi Imago

Proprio come a marzo, non mancano le novità nella selezione svizzera che prenderà parte alla tournée americana di inizio giugno.

Swisstxt

Dopo i vari Blondel, Gartenmann, Schmidt (tutti confermati) e Sanches, stavolta il neofita è Johan Manzambi, 19enne in grado di ricoprire diversi ruoli dal centrocampo in su. In vista delle sfide contro Messico (sabato 7) e USA (mercoledì 11), mister Yakin potrà tornare a contare su capitan Xhaka, Akanji e Jashari, così come su Widmer, che da metà ottobre non era più stato preso in considerazione. Tra i 26 convocati non figurano invece giocatori del Lugano.