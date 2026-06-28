L'ultima partita importante della fase a gironi ha finalmente portato chiarezza per la Svizzera.

Quattro giorni dopo la qualificazione agli ottavi di finale, è ormai certo chi sarà l'avversario nella notte tra giovedì e venerdì (alle 5:00) a Vancouver. Con il punto conquistato contro l'Austria (3-3), l'Algeria ha scalzato l'Iran dalla top 8 delle migliori terze classificate.

Per la Svizzera non si tratta solo di un duello speciale perché per la prima volta in quasi 80 anni si punta a superare una fase a eliminazione diretta dei Mondiali, ma anche perché dall’altra parte c’è Vladimir Petkovic, un allenatore che conosce perfettamente la Nazionale.

Dal 2014 al 2021, il 62enne con doppia cittadinanza svizzera e croata ha guidato con grande successo la squadra.

Giocatori algerini legati alla Svizzera

Nella rosa algerina figurano anche giocatori legati alla Svizzera, come il terzino Jaouen Hadjam degli Young Boys, il portiere di riserva Melvin Matil dello Stade Nyonnais e l’ex attaccante del Lugano Mohamed Amoura.

Tra i giocatori di punta della squadra, che ha molto da offrire soprattutto dal punto di vista tecnico, figurano il capitano Riyad Mahrez, Nabil Bentaleb, Ramy Bensebaini, Rayan Aït-Nouri e anche il giovane Ibrahim Maza.

Finora si sono disputati solo due incontri tra le nazionali: nel 1983 e nel 1986 la Svizzera ha vinto una partita amichevole in ciascuna occasione.

Il commento di Yakin

Il commissario tecnico della Nati Murat Yakin ha commentato così l’incontro: «Noi dello staff abbiamo seguito insieme in hotel la partita tra Algeria e Austria. È stata avvincente, con un finale molto combattuto. Ora ci stiamo preparando intensamente per affrontare l’Algeria. Sarà un appuntamento con Vlado, che conosco dai nostri precedenti incontri in Svizzera».

«L’Algeria è un avversario interessante con molte qualità individuali. Non vediamo l’ora di affrontare questa sfida», ha aggiunto.