Verso Slovenia-Svizzera La Nati vede la qualificazione, Yakin: «Concentrazione al 100%»

Swisstxt

12.10.2025 - 18:04

Murat Yakin
Murat Yakin
KEY

La sfida di lunedì contro la Slovenia potrebbe essere sinonimo di qualificazione per la Svizzera.

SwissTXT

12.10.2025, 18:04

12.10.2025, 18:24

In caso di successo e se il Kosovo non battesse la Svezia, la Nazionale rossocrociata potrebbe essere la prima selezione europea (insieme alla Francia) a staccare il biglietto per i Mondiali 2026.

«Avremo bisogno del 100% di concentrazione da parte di tutti», ha detto Murat Yakin. «Partiamo da una buona base e vogliamo assolutamente vincere».

Per quanto riguarda la formazione, il CT non ha ancora deciso: «Non scarto l'idea di confermare gli stessi 11, ma nemmeno di operare qualche cambio».

Video correlati

Brignone: «Le Olimpiadi a Cortina? Un sogno. Ma lo è di più tornare a sciare»

Brignone a soli 4 mesi dalle Olimpiadi: «Tornerò a sciare solo se riuscirò a essere competitiva, se il mio corpo tornerà quello di un'atleta».

07.10.2025

Celta - Atlético 1-1

LALIGA | 8ème journée | Saison 25/26

05.10.2025

Winterthur – Lugano 2:4

Super League | 8° turno | stagione 25/26

05.10.2025

