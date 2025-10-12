La sfida di lunedì contro la Slovenia potrebbe essere sinonimo di qualificazione per la Svizzera.
In caso di successo e se il Kosovo non battesse la Svezia, la Nazionale rossocrociata potrebbe essere la prima selezione europea (insieme alla Francia) a staccare il biglietto per i Mondiali 2026.
«Avremo bisogno del 100% di concentrazione da parte di tutti», ha detto Murat Yakin. «Partiamo da una buona base e vogliamo assolutamente vincere».
Per quanto riguarda la formazione, il CT non ha ancora deciso: «Non scarto l'idea di confermare gli stessi 11, ma nemmeno di operare qualche cambio».