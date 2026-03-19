L'allenatore della nazionale svizzera maschile di calcio Murat Yakin durante la conferenza stampa. KEYSTONE

Murat Yakin non ha tirato fuori dal cilindro nomi di nicchia per le amichevoli della Nazionale di calcio svizzera maschile contro la Germania (a Basilea il 27 marzo) e la Norvegia (a Oslo il 31).

SwissTXT, Redazione blue News Swisstxt

Il coach Murat Yakin ha annunciato la rosa per le prossime partite della Nati contro Germania e Norvegia. In totale sono stati convocati 26 giocatori. Rispetto alle qualificazioni per i Mondiali, il tecnico ha apportato solo pochi cambi.

Remo Freuler e Denis Zakaria, entrambi veterani di recente fermati da degli infortuni, tornano in squadra. Alvyn Sanches torna in squadra per la prima volta dopo la rottura del legamento crociato subita nel marzo 2025 durante il suo debutto in Irlanda del Nord.

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Anche Eray Cömert, Ardon Jashari e Joël Monteiro sono stati nuovamente convocati, così come Filip Ugrinic, che torna in nazionale per la prima volta dal novembre del 2024.

Noah Okafor del Leeds United non è invece in lista: «Ho avuto colloqui positivi con lui a Leeds, che mi hanno convinto a convocarlo di nuovo, ma purtroppo si è infortunato», ha dichiarato il coach.

Ecco il video della conferenza stampa: