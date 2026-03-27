Yakin

C'è stato spettacolo e tante reti, forse la Svizzera ne ha concesse troppe.

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Dopo la sconfitta per 4-3 contro la Germania, Murat Yakin ha detto la sua sugli aspetti positivi e negativi del match di Basilea: «È stata comunque un'occasione per vedere tanti giocatori con una squadra di livello».

Gli fa eco Remo Freuler: «Abbiamo visto delle belle cose, però è chiaro che se prendi 4 gol dietro qualche cosa che non va c'è stata».

È tornato alla rete Dan Ndoye: «Per me era importante trovare minuti e anche il gol. Perché non gioco al Nottingham? Me lo chiedo anch'io».