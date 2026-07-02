Luca Jaquez si è messo in grande evidenza con l'ottima prestazione offerta contro il Canada. Il ct della Nazionale Murat Yakin spiega perché il difensore centrale di ruolo sia ormai molto più di una semplice soluzione d'emergenza sulla fascia destra della difesa.

Dopo il match contro il Canada Yakin: «Ecco perché Jaquez è una vera alternativa sulla fascia destra»

Hai fretta? blue News riassume per te Nella fase a gironi Murat Yakin ha cambiato per tre volte interprete nel ruolo di terzino destro.

Contro il Canada il ct della Nazionale ha scelto Luca Jaquez dall'inizio. Il giocatore del VfB ha convinto con la sua velocità ed è riuscito anche a mettere a referto un assist.

Jaquez era già stato provato in allenamento come terzino destro e per Yakin ora rappresenta una vera alternativa, come ha spiegato lui stesso nel talk sui Mondiali «Heimspiel bei der Nati».

Rolf Fringer, predecessore di Murat Yakin sulla panchina della Nazionale, chiede all'attuale ct se Luca Jaquez, dopo l'ottima partita contro il Canada, possa essere una valida alternativa nel ruolo di terzino destro.

Yakin spiega di trovarsi in una situazione molto favorevole, perché ha diverse opzioni a disposizione: «Denis ha iniziato contro il Qatar, dove avevamo bisogno di più qualità offensive e tecniche. Se va bene, segna un gol e serve due assist. Contro la Bosnia è partito titolare Silvan Widmer. In quella partita serviva un buon equilibrio tra fase difensiva e offensiva».

Contro il Canada, dotato di «esterni estremamente veloci», il 51enne ha invece puntato un po' a sorpresa su Luca Jaquez.

Per il 23enne si trattava soltanto della quinta presenza in Nazionale. «È uno dei giocatori più veloci della squadra», sottolinea Yakin nel talk sui Mondiali «Heimspiel bei der Nati».

Durante l'intervallo, il ct ha incoraggiato il difensore dello Stoccarda a cercare più spesso la profondità sulla sua fascia, perché lì gli avversari mostravano qualche fragilità. Il risultato: Jaquez ha avviato con un perfetto lancio lungo l'azione del decisivo 2-0.

«Il fatto che abbia recepito davvero il messaggio e lo abbia messo in pratica è naturalmente molto positivo», lo elogia Yakin.

Si ripeterà il caso Edimilson Fernandes?

Nel gruppo di 26 giocatori convocati per i Mondiali, il ct ha portato un solo terzino destro di ruolo: Silvan Widmer.

Ai Mondiali del 2022 in Qatar questa scelta si rivelò problematica quando il giocatore si ammalò. Al suo posto fu schierato Edimilson Fernandes, che nella pesante sconfitta per 6-1 contro il Portogallo agli ottavi di finale mostrò chiaramente di non essere sufficientemente rodato in quel ruolo nel sistema difensivo della Svizzera.

Yakin non vede però un rischio simile con Luca Jaquez. «L'anno scorso contro la Svezia ha già dimostrato di poter giocare con grande spensieratezza e di saper creare buone azioni», osserva. Jaquez ha debuttato in Nazionale nell'ottobre 2025 proprio contro gli scandinavi.

«Con lo Stoccarda offre regolarmente ottime prestazioni contro squadre forti e avversari di alto livello. Se credo che un giocatore sia in grado di farlo, allora può scendere in campo senza pressione e giocare con serenità», spiega Yakin.

La scelta dipende anche dagli avversari

Il commissario tecnico sottolinea che la soluzione Jaquez non è nata per caso. Il difensore originario di Lucerna è stato infatti provato più volte come terzino destro durante le partitelle interne agli allenamenti. Resta però da vedere se verrà confermato anche nel prossimo turno a eliminazione diretta.

«Abbiamo affrontato tre avversari molto diversi tra loro», spiega Yakin. «Ora analizzeremo tutto e poi valuteremo chi sarà il prossimo avversario. I nostri osservatori prepareranno un profilo dettagliato, studiando ad esempio con attenzione l'ala sinistra avversaria. Ho quindi diverse opzioni a disposizione.»

Anche Andy Böni non individua un favorito tra i tre candidati impiegati nella fase a gironi. «Per me hanno avuto tutti un rendimento molto simile», afferma il caporedattore di blue Sport.