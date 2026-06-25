La Svizzera batte il Canada per 2 a 1 nell'ultima partita della fase a gironi dei Mondiali e si aggiudica il Gruppo B. Dopo la partita, Murat Yakin parla anche delle sue scelte in merito alle sostituzioni e, naturalmente, di Johan Manzambi.

Ancora solo in panchina Yakin: «Ecco perché Okafor e Jashari non hanno giocato»

Hai fretta? blue News riassume per te La Nazionale svizzera batte il Canada, co-organizzatore del torneo, per 2 a 1 e conquista il primo posto nel girone.

Al fischio finale, Murat Yakin si è detto soddisfatto della prestazione e ha elogiato Johan Manzambi con parole di grande apprezzamento.

A differenza di Manzambi, Noah Okafor di nuovo non scende in campo e anche Ardon Jashari rimane in panchina per tutta la partita. Il commissario tecnico della Nazionale ne spiega i motivi.

Ancora una volta sono Johan Manzambi e Ruben Vargas a decidere la partita a favore della Svizzera. Contro la Bosnia erano stati schierati come jolly, questa volta invece hanno potuto giocare dall’inizio.

E ancora una volta entrambi hanno contribuito in modo determinante alla vittoria della Svizzera.

Il primo gol è stato segnato da Vargas su assist di Manzambi, mentre il secondo è stato realizzato ancora una volta da Manzambi.

«È in forma smagliante, e lo è già da un anno», afferma entusiasta Murat Yakin dopo la partita parlando del giovane calciatore. «Posso schierare Johan in diverse posizioni. È sempre pronto a segnare e anche in difesa è fondamentale per la squadra. Sono molto felice di averlo in squadra».

Il CT non vuole però confermare se Manzambi sia ormai titolare dopo le sue due prestazioni da gala.

«Il fatto che giochi dall’inizio o meno dipende da diversi fattori, naturalmente anche dall’avversario. Ma è chiaro che Johan, in questa forma, è sempre un’ottima opzione e se lo è anche meritato».

Ancora una volta, neanche un minuto per Okafor

Un altro che non vede l’ora di cogliere la sua occasione è Noah Okafor.

Ma, come già nelle prime due partite contro il Qatar e la Bosnia, l’attaccante del Leeds rimane in panchina per tutti i 90 minuti. E questo nonostante Yakin, il giorno prima della partita contro il Canada, avesse dichiarato che avrebbe «sicuramente dato a Okafor la possibilità di mettersi in mostra».

Perché il 26enne non è stato schierato nemmeno questa volta? «Avevo Noah in mente e, se il risultato fosse rimasto sul 2-0, lo avrei fatto entrare. Ma poi è arrivata una fase difficile», spiega il commissario tecnico della Nazionale.

«Abbiamo preso un gol e il Canada ha aumentato la pressione. Per questo ho voluto puntare sull’esperienza, su giocatori che conoscono bene gli schemi».

Le parole su Ardon Jashari

Anche Ardon Jashari si sarebbe sicuramente aspettato più minuti di gioco nella fase a gironi. La giovane promessa del centrocampo è scesa in campo solo negli ultimi minuti della partita contro il Qatar, mentre contro la Bosnia e il Canada è rimasto in panchina.

«Mi dispiace non poter schierare Ardon. Si sta allenando molto bene, ma con Xhaka e Freuler abbiamo una coppia affiatata a centrocampo», ha dichiarato Yakin.

Il commissario tecnico della Nazionale può però anche immaginare di schierare Jashari in un altro ruolo.

«Ho anche pensato di schierarlo sulla fascia. Magari persino come terzino sinistro. È molto intelligente, ha un ottimo gioco di corsa ed è forte nei duelli. È un bravo ragazzo ed è pronto quando ho bisogno di lui».

La cosa più importante è e rimane il successo della squadra. E con la vittoria nel girone, la Nazionale ha raggiunto il suo primo obiettivo.

I prossimi passi

«Ora possiamo tirare un sospiro di sollievo. La pressione era altissima dopo la partita contro il Qatar. Ma ce l’abbiamo fatta», ha dichiarato Yakin.

Adesso negli ottavi di finale, affronteremo una terza classificata del girone, che non è ancora nota.

«Abbiamo fiducia in noi stessi, ma prendiamo sul serio ogni avversario. Ora abbiamo qualche giorno di tempo per osservare tutte le squadre e prepararci al meglio per il prossimo avversario.»

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