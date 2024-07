. Il CT è però consapevole che l'Inghilterra è una squadra con molta qualità, nonostante non abbia entusiasmato finora.

Swisstxt

In vista del quarto di finale, Murat Yakin si è detto soddisfatto del gioco espresso dalla Nazionale: «Abbiamo dimostrato contro grandi squadre come Italia e Germania di potercela giocare e di portare prestazioni di livello ottenendo anche risultati» «Sono capaci di andare in crescendo durante un torneo, ma tanto dipenderà da noi, da come riusciremo a impedirgli di manovrare», ha detto il 49enne. «Resto comunque ottimista e fiducioso per sabato», ha concluso Yakin.

Swisstxt