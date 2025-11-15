  1. Clienti privati
Nel match contro la Svezia Yakin ha scelto chi schierare di fianco a Xhaka, al posto di Freuler

Swisstxt

15.11.2025 - 12:11

Insieme a Granit Xhaka, ci sarà Michel Aebischer,
KEYSTONE

Era probabilmente uno, il dubbio di Murat Yakin riguardo la formazione della Svizzera da schierare contro la Svezia.

SwissTXT

15.11.2025, 12:11

15.11.2025, 13:09

Ebbene, il selezionatore sembra aver deciso: a sostituire l’infortunato Remo Freuler al fianco di capitan Granit Xhaka allo Stade de Genève ci sarà Michel Aebischer. Il centrocampista del Pisa completerà così il terzetto nel mezzo del campo insieme a Fabian Rieder.

Per il resto, per centrare matematicamente la qualificazione ai prossimi Mondiali, il selezionatore andrà secondo logica verso la conferma dell’undici titolare.

