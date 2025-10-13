  1. Clienti privati
Verso Svizzera-Slovenia Yakin: «I ragazzi sanno cosa c'è in gioco». Ma lo stato del campo fa tremare la Nati

Jan Arnet

13.10.2025

Murat Yakin osserva con preoccupazione il campo dello stadio di Stožice.
Keystone
Keystone

La Svizzera è in dirittura d'arrivo nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo e potrebbe teoricamente assicurarsi il biglietto già questa sera, lunedì. I calciatori erano di buon umore durante l'ultima sessione di allenamento. C'è solo una cosa che preoccupa la Nati...

Redazione blue Sport

13.10.2025, 14:48

13.10.2025, 16:55

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Dopo tre vittorie nelle qualificazioni ai Mondiali, la Nazionale svizzera è sul punto di assicurarsi un posto ai Mondiali del 2026.
  • L'atmosfera e lo spirito all'interno della squadra sono eccellenti, uniti a un alto livello di concentrazione e divertimento nel gioco.
  • L'unica nota dolente sono le cattive condizioni del campo dello stadio di Stožice, che destano preoccupazione in vista della partita di questa sera, lunedì, contro la Slovenia.
Mostra di più

Tre partite, tre vittorie, 9 reti segnate e 0 subite: la Nazionale svizzera sta andando a gonfie vele nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo. Un'altra vittoria in Slovenia questa sera, lunedì, garantirà la partecipazione alla competizione, a patto che il Kosovo non vinca contemporaneamente in Svezia.

La posizione di partenza non potrebbe essere migliore e l'umore della squadra è altrettanto buono.

Durante l'allenamento di rifinitura di domenica si è riso e scherzato molto. «Siamo molto affiatati, dentro e fuori dal campo. Andiamo tutti d'accordo», dice Ruben Vargas in conferenza stampa il giorno prima della partita a Lubiana. «Ci divertiamo e basta».

Anche Murat Yakin ha sottolineato più volte negli ultimi giorni la buona atmosfera che si respira. Tutti sono uniti, non ci sono battibecchi. Tuttavia, la concentrazione è estremamente alta. «I ragazzi sanno cosa c'è in gioco. Lo sentono ogni secondo, in campo e in albergo», dice l'allenatore della Nati. «La gioia di giocare è enorme, ma lo è anche la serietà».

La fiducia reciproca è grande. «Siamo molto ambiziosi e abbiamo una buona posizione di partenza. Le cose stanno andando bene, ma abbiamo bisogno anche di un po' di fortuna. L'anno scorso ci è mancata in Nations League. Ma si deve anche forzare la fortuna e guadagnarsi il successo», ha detto Yakin.

Un campo catastrofico

È dunque tutto pronto per la prossima uscita? Quasi. Le condizioni del campo dello stadio di Stožice potrebbero essere fonte di preoccupazione per il commissario tecnico.

Il manto erboso è infatti pieno di buche e tutt'altro che adatto a una partita di qualificazione per la Coppa del Mondo. Tanto che domenica le due squadre non hanno potuto allenarsi nello stadio e hanno dovuto spostarsi sui campi secondari.

Trump ha parlato per 68 minuti al Parlamento israeliano, ma ha tralasciato un punto cruciale
Quanto è davvero salutare andare in bicicletta elettrica?
Roger Federer torna in campo a Shanghai: dà spettacolo, si diverte e fa divertire
Woody Allen su Diane Keaton: «Un colpo di fulmine», Al Pacino: «Avrei dovuto chiederle la mano»
La figlia di Vittorio Sgarbi: «Non voglio che qualcuno si approfitti di lui»

Motomondiale. Marc Marquez costretto a operarsi dopo la caduta in Indonesia

MotomondialeMarc Marquez costretto a operarsi dopo la caduta in Indonesia

Hockey. Il Ginevra sarà affidato dalla prossima stagione ad Hallam

HockeyIl Ginevra sarà affidato dalla prossima stagione ad Hallam

WTA 500 di Ningbo. Bencic supera il primo turno sconfiggendo Linette

WTA 500 di NingboBencic supera il primo turno sconfiggendo Linette

Nuoto. Noè Ponti secondo nei 50m delfino

NuotoNoè Ponti secondo nei 50m delfino

Calcio. Ghana 5a qualificata africana

CalcioGhana 5a qualificata africana

Calcio. Paesi Bassi vicini ai Mondiali

CalcioPaesi Bassi vicini ai Mondiali

Brignone: «Le Olimpiadi a Cortina? Un sogno. Ma lo è di più tornare a sciare»

Brignone: «Le Olimpiadi a Cortina? Un sogno. Ma lo è di più tornare a sciare»

Brignone a soli 4 mesi dalle Olimpiadi: «Tornerò a sciare solo se riuscirò a essere competitiva, se il mio corpo tornerà quello di un'atleta».

07.10.2025

Celta - Atlético 1-1

Celta - Atlético 1-1

LALIGA | 8ème journée | Saison 25/26

05.10.2025

Winterthur – Lugano 2:4

Winterthur – Lugano 2:4

Super League | 8° turno | stagione 25/26

05.10.2025

Servette – Basilea 2:4

Servette – Basilea 2:4

Super League | 8° turno | stagione 25/26

05.10.2025

Brignone: «Le Olimpiadi a Cortina? Un sogno. Ma lo è di più tornare a sciare»

Brignone: «Le Olimpiadi a Cortina? Un sogno. Ma lo è di più tornare a sciare»

Celta - Atlético 1-1

Celta - Atlético 1-1

Winterthur – Lugano 2:4

Winterthur – Lugano 2:4

Servette – Basilea 2:4

Servette – Basilea 2:4

