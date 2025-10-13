Murat Yakin osserva con preoccupazione il campo dello stadio di Stožice. Keystone

La Svizzera è in dirittura d'arrivo nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo e potrebbe teoricamente assicurarsi il biglietto già questa sera, lunedì. I calciatori erano di buon umore durante l'ultima sessione di allenamento. C'è solo una cosa che preoccupa la Nati...

Redazione blue Sport Jan Arnet

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo tre vittorie nelle qualificazioni ai Mondiali, la Nazionale svizzera è sul punto di assicurarsi un posto ai Mondiali del 2026.

L'atmosfera e lo spirito all'interno della squadra sono eccellenti, uniti a un alto livello di concentrazione e divertimento nel gioco.

L'unica nota dolente sono le cattive condizioni del campo dello stadio di Stožice, che destano preoccupazione in vista della partita di questa sera, lunedì, contro la Slovenia. Mostra di più

Tre partite, tre vittorie, 9 reti segnate e 0 subite: la Nazionale svizzera sta andando a gonfie vele nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo. Un'altra vittoria in Slovenia questa sera, lunedì, garantirà la partecipazione alla competizione, a patto che il Kosovo non vinca contemporaneamente in Svezia.

La posizione di partenza non potrebbe essere migliore e l'umore della squadra è altrettanto buono.

Durante l'allenamento di rifinitura di domenica si è riso e scherzato molto. «Siamo molto affiatati, dentro e fuori dal campo. Andiamo tutti d'accordo», dice Ruben Vargas in conferenza stampa il giorno prima della partita a Lubiana. «Ci divertiamo e basta».

Anche Murat Yakin ha sottolineato più volte negli ultimi giorni la buona atmosfera che si respira. Tutti sono uniti, non ci sono battibecchi. Tuttavia, la concentrazione è estremamente alta. «I ragazzi sanno cosa c'è in gioco. Lo sentono ogni secondo, in campo e in albergo», dice l'allenatore della Nati. «La gioia di giocare è enorme, ma lo è anche la serietà».

La fiducia reciproca è grande. «Siamo molto ambiziosi e abbiamo una buona posizione di partenza. Le cose stanno andando bene, ma abbiamo bisogno anche di un po' di fortuna. L'anno scorso ci è mancata in Nations League. Ma si deve anche forzare la fortuna e guadagnarsi il successo», ha detto Yakin.

Un campo catastrofico

È dunque tutto pronto per la prossima uscita? Quasi. Le condizioni del campo dello stadio di Stožice potrebbero essere fonte di preoccupazione per il commissario tecnico.

Il manto erboso è infatti pieno di buche e tutt'altro che adatto a una partita di qualificazione per la Coppa del Mondo. Tanto che domenica le due squadre non hanno potuto allenarsi nello stadio e hanno dovuto spostarsi sui campi secondari.