Nazionale Murat Yakin: «Il morale è alto»

Swisstxt

9.10.2025 - 21:47

Murat Yakin
Murat Yakin
Keystone

Il destino della Svizzera verso i Mondiali del 2026 è ampiamente nelle sue mani.

SwissTXT

09.10.2025, 21:47

09.10.2025, 21:49

Una situazione figlia dei successi contro Kosovo e Slovenia ottenuti nella finestra di settembre, ma per nulla scontata viso l’ultimo anno.

Con due vittorie contro Svezia (domani) e Slovenia (lunedì) si potrebbe addirittura archiviare il discorso qualificazione e, per farlo, Murat Yakin può contare su tutti i suoi senatori.

«Abbiamo avuto una buona settimana di lavoro e il morale è alto - ha spiegato il selezionatore - dalla Svezia mi aspetto una reazione, però noi dobbiamo concentrarci su noi stessi».

