Il CT rossocrociato rsi.ch

Battendo Israele mercoledì a Felcsut, in Ungheria, la Svizzera otterrà il visto per Euro 2024 con due partite di anticipo rispetto alla fine delle qualificazioni.

«È' tutto nelle nostre mani, la squadra conosce la posta in palio e sa bene cosa deve fare», ha dichiarato Murat Yakin. «Anche se i risultati ultimamente non sono stati del tutto soddisfacenti, sulle prestazioni non c’è molto da criticare», ha sottolineato il CT. «Nelle ultime partite abbiamo commesso degli errori di troppo, ma nel calcio può succedere. Sta a noi non ripeterli», ha invece detto Manuel Akanji.

Swisstxt