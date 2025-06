Murat Yakin Keystone

Questa sera alle 22h00 la Svizzera affronterà il Messico a Salt Lake City nella prima amichevole della tournée statunitense.

SwissTXT Swisstxt

Yakin dovrà però fare a meno di Zakaria e non potrà provarlo come centrale di difesa. «Ne avevamo parlato tutta la settimana ed era pronto, mi dispiace non poterlo valutare in quel ruolo – ha spiegato il CT – In ogni caso non faremo esperimenti, andiamo in campo per vincere e arrivare pronti a settembre».

Oltre al caldo - sono attesi 32°C - al Rice-Eccles Stadium la Nazionale dovrà fare i conti anche con un campo più stretto rispetto al solito.