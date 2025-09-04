Il selezionatore elvetico KEY

Ormai ci siamo, la Svizzera debutterà nel cammino verso i Mondiali 2026 affrontando venerdì a Basilea il Kosovo.

SwissTXT Swisstxt

«Adesso si fa sul serio – ha dichiarato il CT Murat Yakin – ma le buone partite di preparazione hanno mostrato che siamo pronti per queste qualificazioni».

«Contro i kosovari non abbiamo mai vinto – ha proseguito Yakin – e vogliamo cambiare questa cosa già domani. Penso che sarà una partita diversa dalle tre precedenti, anche a livello emotivo».

Il Kosovo ha avuto una grande crescita secondo il selezionatore elvetico. Può «coltivare ambizioni di qualificazione. Non dovremo lasciarli entrare in partita, imponendo il nostro gioco per ovviare alle difficoltà avute contro di loro nei tre precedenti incontri.»

Ndoye non sente la pressione? «Ho tanto da imparare»

Dan Ndoye, contento dell'inizio della sua avventura in Inghilterra, ha dal canto suo sottolineato la necessità per la Svizzera di partire subito forte.

Passato dal Bologna al Nottingham Forest in estate, il 24enne ha avuto un impatto importante in Premier League con un gol e un assist nelle prime tre partite.

«Rispetto all’Italia il campionato è più fisico e mi ha impressionato l’intensità che c’è in ogni corsa e in ogni contrasto. Sono contento di come è iniziata questa mia nuova avventura ma ho ancora tanto da imparare e migliorare».

Diventato un punto di riferimento nei club, Ndoye dovrà forzatamente fare un passo in più anche con la Nati.

«Non sento la pressione, mi piace avere questa responsabilità. So che da me ci si aspetta che sia decisivo e voglio continuare a farlo».

Lo spera anche la Nati, per iniziare al meglio un percorso tortuoso, ma che potrebbe portare alla terra promessa.