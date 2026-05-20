Murat Yakin Keystone

Vogliamo ottener il miglior risultato della Svizzera al Mondiale.

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Murat Yakin ha commentato le sue scelte nei 26 selezionati per il Mondiale e le ambizioni rossocrociate: «Con questa squadra sono convinto che possiamo sognare».

L'allenatore ha poi spiegato l'esclusione di Sanches: «Alvyn ha grande potenziale, ma l’infortunio dell’anno scorso l’ha condizionato e in quel ruolo abbiamo molta concorrenza».

Uno dei giocatori più attesi, anche all’estero, sarà Manzambi. «Dopo questa stagione arriverà al Mondiale con grande esperienza e fiducia in sé stesso», ha detto il selezionatore elvetico.