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Verso i Mondiali Murat Yakin: «Con questa squadra possiamo sognare»

Swisstxt

20.5.2026 - 12:19

Murat Yakin
Murat Yakin
Keystone

Vogliamo ottener il miglior risultato della Svizzera al Mondiale.

SwissTXT

20.05.2026, 12:19

20.05.2026, 13:31

Murat Yakin ha commentato le sue scelte nei 26 selezionati per il Mondiale e le ambizioni rossocrociate: «Con questa squadra sono convinto che possiamo sognare».

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L'allenatore ha poi spiegato l'esclusione di Sanches: «Alvyn ha grande potenziale, ma l’infortunio dell’anno scorso l’ha condizionato e in quel ruolo abbiamo molta concorrenza».

Uno dei giocatori più attesi, anche all’estero, sarà Manzambi. «Dopo questa stagione arriverà al Mondiale con grande esperienza e fiducia in sé stesso», ha detto il selezionatore elvetico.

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