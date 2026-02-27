Venerdì alle 05h00 la Svizzera affronterà l'Algeria per un posto agli 1/8. Yakin ha parlato del suo predecessore Petkovic, ora alla guida dei nordafricani. Il tecnico svizzero ha sottolineato come la squadra sia cambiata molto nei 5 anni dalla partenza del 62enne «Tutti i giocatori sono pronti tranne Jaquez, che sarà valutato in mattinata – ha spiegato il selezionatore – Ci vuole concentrazione dal primo minuto e disciplina difensiva». Per Embolo non ci sono dubbi: «Per battere l'Algeria servirà togliere subito l'entusiasmo agli avversari e sfruttare il sostegno del pubblico».