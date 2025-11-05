  1. Clienti privati
Qualificazione Mondiali Svizzera nel segno della continuità in vista di Svezia e Kosovo

Swisstxt

5.11.2025 - 10:48

KEY

Per le ultime decisive sfide delle qualificazioni ai prossimi Mondiali, quelle contro Svezia (15 novembre a Ginevra) e Kosovo (18 novembre a Pristina), Murat Yakin ha deciso di puntare secondo logica sulla continuità.

Costretto a rinunciare all’infortunato Freuler, il selezionatore ha chiamato dopo l’assenza di ottobre Michael Aebischer (Pisa) e pure Christian Fassnacht (Young Boys).

Non è presente Ardon Jashari, ormai ripresosi dall’infortunio patito con il Milan, ma ancora senza minuti in Serie A. «Ci ho parlato, ma non è ancora al 100%», ha detto il tecnico.

