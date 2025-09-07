  1. Clienti privati
Verso i Mondiali 2026 Yakin alla vigilia: «Con la Slovenia sarà una battaglia, ma vogliamo i 3 punti»

Swisstxt

7.9.2025 - 19:47

freshfocus

Lunedì sera la Svizzera affronterà la Slovenia nella sua seconda sfida di qualificazione ai Mondiali 2026 con l'obiettivo di incamerare tre punti fondamentali.

07.09.2025, 19:47

07.09.2025, 20:14

«Li stiamo studiando da tempo, ci aspettiamo una battaglia con tanti duelli», ha spiegato Murat Yakin.

Il CT dovrebbe affidarsi alla stessa formazione dell'incontro vinto con il Kosovo, ma avverte: «Dovremo cercare soluzioni offensive diverse contro una squadra molto organizzata. Hanno un portiere, Oblak), e un attaccante, Sesko, di classe mondiale, ma anche gli altri seppur meno conosciuti sono buoni giocatori.»

«Come noi amano tenere palla, dunque dovremo essere bravi a non permetterglielo imponendo il nostro gioco fin da subito come abbiamo fatto venerdì».

«Siamo a metà dell'opera»

In un St.Jakob-Park forse semivuoto (solo circa 10'000 biglietti venduti) «dovremo riproporre la stessa fame del primo tempo contro il Kosovo», ha detto Silvan Widmer.

«Da quando ci siamo trovati in ritiro abbiamo sempre detto che volevamo uscire da queste due sfide con sei punti. Ora siamo a metà dell’opera, cercheremo di completarla contro la Slovenia. Dovremo essere più concentrati in fase difensiva» ha concluso Widmer.

Una toccante storia di vita. Il papà di Granit Xhaka: «Sono stato arrestato e torturato»

Una toccante storia di vitaIl papà di Granit Xhaka: «Sono stato arrestato e torturato»

I più letti

Aracnofobia? Ecco cosa c'è da sapere sul ragno di Nosferatu
Primo caso accertato di un lupo ibrido in Ticino
La moglie di Bruce Willis svela la verità: «È difficile da vedere»

