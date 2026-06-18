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Calcio Yakin,"serve più concentrazione»

Swisstxt

18.6.2026 - 05:24

Freuler
Freuler
rsi.ch

Dopo il deludente esordio contro il Qatar, la sfida contro la Bosnia ed Erzegovina di giovedì alle 21h00 pesa già parecchio per la Svizzera.

SwissTXT

18.06.2026, 05:24

«Dobbiamo essere più concentrati in fase difensiva», ha spiegato Yakin in conferenza stampa. Incalzato sulle possibilità della Svizzera di vincere il Gruppo B, Freuler ha invece detto: «E' ancora possibile, ma non dobbiamo pensarci adesso. Conta solo la Bosnia». Per quanto riguarda la formazione, Yakin dovrebbe tornare ad affidarsi all'usato sicuro: Widmer terzino destro e Rieder trequartista alle spalle di Embolo insieme a Ndoye e Vargas.

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