Un Murat Yakin visibilmente sollevato risponde alle domande dei giornalisti dopo la convincente vittoria per 2-0 contro l’Algeria. «Sono felice per i tifosi che si sono alzati così presto», afferma il commissario tecnico della Nazionale, elogia Johan Manzambi e spiega il motivo per cui ha lanciato una bottiglia.

Ecco di cosa si tratta La Nazionale svizzera batte l'Algeria per 2-0.

Murat Yakin si congratula con la sua squadra, ma non è comunque del tutto soddisfatto.

Vladimir Petkovic, ex allenatore della Nazionale svizzera e attuale allenatore dell'Algeria, fa i complimenti alla Nati.

La Nazionale svizzera si è dimostrata serena e matura nella vittoria per 2-0 sull'Algeria. L'allenatore ha saputo reagire alla fase di pressione iniziale all'inizio della partita e, grazie ai suoi registi Xhaka e Akanji, ha riportato la situazione sotto controllo.

Alle 22.45 ora locale di Vancouver, Yakin dichiara: «È stata una prestazione difensiva all’insegna della solidarietà. Abbiamo difeso bene. Complimenti alla mia squadra. Ha dovuto anche soffrire, percorrere lunghe distanze e ha segnato i gol al momento giusto».

Il ct sottolinea in particolare l'azione che ha portato al gol dell'1 a 0 di Johan Manzambi. «Sono proprio questi i momenti che piace vedere: mantenere il possesso palla per oltre 60 metri e servire il compagno. Sta migliorando man mano che il torneo va avanti. Ci ha aiutato moltissimo. Johan può essere schierato in qualsiasi ruolo. È incredibilmente creativo, veloce e sa sbloccare le situazioni».

In seguito, subito dopo il gol, avrebbe dato nuove indicazioni ai giocatori, che sono state approfondite durante l’intervallo.

Breel Embolo ha affermato che durante l’intervallo sono stati molto sinceri gli uni con gli altri.

Yakin: «La strategia non ha funzionato nei primi 10, 15 minuti. Poi abbiamo apportato alcune modifiche, visto che era difficile recuperare palla. Non eravamo abituati a essere respinti. È positivo che ne abbiamo parlato durante l’intervallo. È importante che la squadra sappia essere critica e cerchi una soluzione insieme.»

Si è parlato anche del lancio di una bottiglia da parte del 51enne allenatore. A tal proposito, ha dichiarato: «Purtroppo la bottiglia non c’entra nulla. Negli ultimi dieci minuti non ero soddisfatto dell’organizzazione difensiva. È successo in un momento in cui stavamo perdendo palla troppo in fretta. Finché continueremo a vincere le partite, lancerò ancora una bottiglia…».

Alla domanda se, negli ottavi di finale, preferirebbe affrontare la Colombia o il Ghana risponde: «Sono due nazionali molto diverse, con giocatori di altissimo livello. Nei turni a eliminazione diretta tutto deve andare per il verso giusto. Per ora godiamoci il momento. Sono felice per lo staff e per i tifosi in Svizzera, che si sono alzati così presto».

Vladimir Petkovic, da parte sua, non riesce a vincere nemmeno alla settima sfida contro Murat Yakin: l'attuale CT elvetico ha ottenuto quattro vittorie e tre pareggi.

Lo stratega della Nati parlo così del suo segreto: «Preferisco tenerlo per me. Ho il massimo rispetto per Vlado».

Petkovic si congratula con la Svizzera

Da parte sua, Vladimir Petkovic afferma: «Credo che il secondo gol sia stato decisivo. Nel primo tempo abbiamo giocato bene e creato molte occasioni. Non avrebbero dovuto segnare nemmeno il primo gol. Complimenti. Brava Svizzera. Murat ha una buona squadra e l’ha preparata bene».

A Petkovic viene chiesto fino a che punto possa arrivare la Nazionale rossocrociata. «La Svizzera ha molte qualità e sono sicuro che riuscirà a superare il prossimo turno. Dopodiché forse sarà più difficile, ma in questo torneo può tenere testa a chiunque».

Böni da Vancouer (video in svizzero tedesco)