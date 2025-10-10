  1. Clienti privati
Calcio Yakin, «siamo in forma»

Swisstxt

10.10.2025 - 23:24

Murat Yakin
Murat Yakin
Imago

Con un'altra grade prestazione, questa volta contro la Svezia, la Svizzera ha inanellato la terza vittoria in altrettante partite, facendo un ulteriore passo avanti verso i Mondiali 2026.

SwissTXT

10.10.2025, 23:24

10.10.2025, 23:25

«Stiamo giocando davvero bene e lo si vede – ha dichiarato Murat Yakin – Devo fare i complimenti alla squadra. Nonostante i forti giocatori della Svezia siamo stati bravi a difenderci». Della stessa idea è Ricardo Rodriguez, che con la mente è già a lunedì: «La parola d'ordine è vincere, Contro la Slovenia ci aspetta un'altra sfida impegnativa ma se giochiamo così possiamo farcela».

