Calcio Yakin, «siamo stati dominanti»

Swisstxt

18.11.2025 - 23:35

Yakin
Yakin
Keystone

E' un Murat Yakin comprensibilmente raggiante quello che si è presentato ai microfoni al termine del pareggio con il Kosovo che ha permesso alla Svizzera di staccare il pass per il Mondiale.

SwissTXT

18.11.2025, 23:35

18.11.2025, 23:40

«Sono veramente fiero della mia squadra e del mio staff – ha commentato il tecnico – siamo capitati in un girone complicato e non era scontato fare ciò che abbiamo fatto». «In questa campagna abbiamo saputo essere dominanti – ha continuato Yakin – abbiamo messo in campo un bel gioco, segnando tante reti e concedendone poche. Come allenatore non potevo chiedere di meglio».

