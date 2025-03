Murat Yakin ha stupito ancora una volta. Keystone

Per le due amichevoli di marzo contro Irlanda del Nord e Lussemburgo, Murat Yakin ha stupito tutti con le sue convocazioni in Nazionale.

SwissTXT Swisstxt

La prima lista di convocati dell'anno diramata da Murat Yakin per le amichevoli contro Irlanda del Nord (21 marzo a Belfast) e Lussemburgo (25 marzo a San Gallo) include alcune sorprese.

Nella retroguardia, che comprende anche il bianconero Albian Hajdari, spiccano tre volti nuovi: Lucas Blondel, terzino con doppia nazionalità svizzera e argentina attualmente in forza al Boca Juniors, Isaac Schmidt del Leeds (ex San Gallo), e Stefan Gartenmann, difensore centrale cresciuto in Danimarca e ora al Ferencvaros in Ungheria.

Le novità non si fermano alla difesa: il portiere del Lucerna Pascal Loretz e il centrocampista del Losanna Alvyn Sanches ricevono la loro prima chiamata in Nazionale.

Tra gli assenti figurano invece il capitano Granit Xhaka, in attesa di diventare padre, oltre ai luganesi Uran Bislimi e Renato Steffen.