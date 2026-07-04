Sarà la Colombia l'ultimo ostacolo tra la Svizzera e dei quarti di finale che le sfuggono dal 1954.

Sulla partita di martedì alle 22h00 a Vancouver, Murat Yakin si è lasciato andare ad alcune considerazioni.

«La Colombia è una squadra con grandi qualità tecniche. Ha giocatori offensivi, veloci e creativi ed è sempre pericolosa grazie alla sua intensità», ha detto l'allenatore elvetico.

Rispetto all'atteggiamento richiesto a Xhaka e compagni, invece, Yakin ha commentato: «Dovremo giocare con maturità e spirito di squadra, avendo il coraggio di imporre il nostro gioco».